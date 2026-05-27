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Nuova botta per il campo largo: il sondaggio nazionale conferma il calo del Pd e il crollo M5S. FdI sale al 29%
Foto: Imagoeconomica / Andrea Panegrossi (28 maggio 2025)

Non solo le amministrative

Nuova botta per il campo largo: il sondaggio nazionale conferma il calo del Pd e il crollo M5S. FdI sale al 29%

La rilevazione di Only Numbers di Alessandra Ghisleri è l'ennesima tegola sui sogni di riscossa del campo largo: il centrodestra resta saldamente maggioranza e continua ad aumentare i consensi

Politica - di Agnese Russo - 27 Maggio 2026 alle 09:59

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Non bastava il voto delle amministrative, una nuova batosta per la sinistra arriva dai sondaggi nazionali che rilevano la crescita di FdI, che arriva al 29%, il calo del Pd e un crollo del M5S che sfiora la perdita di punto percentuale in due settimane. A scattare la fotografia è stato l’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, all’indomani del voto per le comunali.

Il sondaggio partito per partito: FdI cresce, il Pd cala, crollo del M5S

Più in dettaglio, Fratelli d’Italia guadagna lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 14 maggio, e si attesta al 29%, seguito dal Pd al 22,6 % che, invece, perde lo 0,2%. Il Movimento 5 stelle si attesta all’11,1% registrando un calo dello 0,8%, di gran lunga il maggiore tra tutte le forze politiche.

Forza Italia è all’8,5% (+0,1%), la Lega al 7,5% cala di mezzo punto (-0,5%). Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% (+0,2%), Futuro nazionale di Roberto Vannacci è dato al 4,3% in crescita dello 0,6%, Azione è al 3,3% (+0,3%), Italia Viva è stabile al 2,6%. Infine +Europa è all’1,3% e cede lo 0,2% mentre Noi Moderati è all’1,1 % (+0,1%).

Il centrodestra aumenta i consensi

Complessivamente il centrodestra trainato da FdI è al 46,1% (+0,2), il campo largo senza Azione, invece, è al 44,1% e scende di un punto percentuale (-1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,1% (in calo di un punto rispetto all’ultima rilevazione).

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di Agnese Russo - 27 Maggio 2026

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