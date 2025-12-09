Tragedia a Roma: ragazzina trovata morta nel cortile di un palazzo, l’allarme dato da un condomino

Aveva 15 anni

Gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara hanno già ascoltato vicini di casa e familiari per ricostruire la dinamica dell’accaduto

Momenti di paura e apprensione nel quartiere Monte Sacro di Roma, dove questa mattina una ragazza di 15 anni è morta nel cortile di un palazzo in viale Val Padana, nei pressi della stazione Metro Conca d’oro. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 10, quando al 112 e’ arrivata la segnalazione di una persona rinvenuta nel cortile dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli operatori sanitari, che hanno trovato la ragazza priva di conoscenza e che respirava a fatica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 15enne non c’è stato nulla da fare. Al momento l’ipotesi più accreditata, secondo quanto si apprende, è che si sia trattato di un gesto volontario, ma sono in corso degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli inquirenti alla ricerca di altri elementi

Il pubblico ministero di turno, della procura della Capitale, sta facendo tutti gli accertamenti del caso, valutando se si debba archiviare la vicenda e considerarla, appunto, un suicidio o se possano esserci altri elementi in grado di fare pensare a una morte non volontaria. Gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara hanno già ascoltato vicini di casa e familiari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata transennata e rimane sotto stretta sorveglianza ed è impedito l’accesso agli estranei.

I condomini in stato di choc

I condomini del palazzo sito nel quartiere Monte Sacro, a pochi passi dalla stazione metro Conca d’oro, sono in stato di choc. La ragazzina era conosciuta e amata nel quartiere e si cercano di capire i motivi dell’insano gesto, al netto delle valutazioni che la polizia scientifica sta ancora effettuando per escludere altri, possibili cause. La polizia ha ascoltato gli abitanti del palazzo per approfondire la vicenda. Un dramma che scuote le coscienze per una morte così drammatica.