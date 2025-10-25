La passione, per la Roma, il volley e il mare: ecco chi era Beatrice Bellucci, la “ragazza solare” morta sulla Colombo

Il cordoglio sui social

Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 anni morta nell’incidente mortale avvenuto venerdì sera, intorno alle 22, su via Cristoforo Colombo. Viveva all’Infernetto ed era una studentessa di giurisprudenza a Roma Tre. Dai suoi profili social è intuibile la sua passione per la Roma, per il volley e le vacanze al mare in Sardegna, a Porto Cervo. Al momento, lo Polizia locale di Roma capitale ha chiesto di acquisire i filmati delle telecamere presenti sul luogo dell’incidente, per ricostruire la dinamica nel migliore dei modi. I filmati consentiranno di comprendere se l’auto che ha travolto la Mini in cui si trovava la vittima, una Bmw arrivata ad alta velocità, stesse facendo una gara con altre auto.

Per il momento, gli agenti della polizia locale hanno sequestrato un telefono cellulare trovato nella macchina che ha investito la vettura in cui viaggiava la 20enne. Intanto, i ragazzi che erano nella Bmw sono stati sottoposti al test per alcol e droga, ma i risultati si sapranno prossimamente. Le indagini, coordinate dalla procura romana, sono in corso mentre una prima informativa degli agenti locali arriverà nelle prossime ore, all’attenzione dei pm di piazzale Clodio che disporranno l’autopsia.

Cordoglio per Beatrice Bellucci sui social: il messaggio della Roma, di Roma Tre e degli amici

“L’As Roma piange la scomparsa di Beatrice Bellucci, una vittima della violenza stradale, che portava nel cuore i nostri colori”, ha scritto il club giallorosso su X, dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa della giovane tifosa. L’associazione sportiva con sede a Trigoria “si stringe al dolore della sua famiglia”. Anche la Roma volley ha ricordato la ragazza in un post sui social: “La dirigenza della Smi Roma volley insieme a tutto lo staff, i tecnici e le atlete si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice, ragazza cresciuta nel nostro settore giovanile, assurdamente uccisa nel drammatico incidente sulla Colombo. Andrea, il papà di Bea, è stato tra i dirigenti fondatori del nostro Club e Federico, suo fratello, uno dei nostri collaboratori negli scorsi anni. Una notizia tristissima per tutta la famiglia Roma Volley Club. Ciao Bea Rip”.

“In un momento di profonda tristezza, l’Università Roma Tre si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Beatrice Bellucci, la studentessa di Giurisprudenza che ha tragicamente perso la vita il 24 ottobre”, si legge invece sul profilo Facebook dell’università che frequentava la giovane. In queste ore in tanti stanno lasciando un ricordo sulla sua pagina Instagram. Gli amici l’hanno descritto come una ragazza “solare, con un bellissimo carattere”, “grande ascoltatrice e molto sicura di sé”.

La vita della giovane scomparsa nell’incidente

Beatrice, che è morta poco dopo il trasferimento all’ospedale San Giovanni, aveva un fratello di 24 anni, Federico. Era una grande fan del cantante americano Justin Bieber e frequentava lo stabilimento balneare VLounge a Ostia. Andre, padre della giovane e dirigente della Bcc, si è preoccupato vedendo che la figlia non rispondeva al cellulare, cosa che non era solita fare. Non era lei a guidare la macchina, ma una sua amica. Anche lei è rimasta ferita nell’incidente avvenuto all’altezza di piazza dei Navigatori.