Maxirissa tra immigrati in un’autogrill a Perugia: undici arrestati e diversi feriti. Un uomo investito nella colluttazione

Far West

Calci, pugni, colpi di bastone e lanci di fioriere. Ora rischiano una pena fino a sei anni di reclusione

I carabinieri e gli agenti della questura di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato 11 persone, di età compresa tra i 19 e 31 anni, di origine albanese, macedone e romena, cinque dei quali con precedenti di polizia, anche specifici, residenti tra Montegabbione (in provincia di Terni), Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Tavernelle in provincia di Perugia, e denunciato a piede libero un 17enne, tutti ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata da lesioni personali. Il risultato è maturato nel corso della nottata dopo un intervento effettuato domenica, intorno alle 18.45, in un’area di servizio della zona di Sant’Andrea delle Fratte, nei pressi dell’ospedale di Perugia, con annesso bar, dove era stata segnalata una violenta rissa con molte persone coinvolte.

I fatti

Secondo quanto accertato al momento delle pattuglie, due individui, sul cui conto sono in corso indagini per la loro identificazione, allontanandosi a bordo di un’autovettura, hanno investito uno dei contendenti, un 27enne di origini macedoni, che, successivamente, è stato soccorso da personale sanitario del servizio 118 e trasportato al Santa Maria della Misericordia, da cui è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni a seguito delle lesioni riportate. I primi approfondimenti investigativi, effettuati tramite escussioni testimoniali, analisi dei sistemi di videosorveglianza in zona e l’esecuzione di un accurato sopralluogo, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto.

La lite è degenerata

Ci sarebbe stata una iniziale lite, innescatasi tra alcuni di loro per futili motivi, che è degenerata rapidissimamente in rissa che ha contrapposto due distinte fazioni, i cui partecipanti si sono violentemente aggrediti vicendevolmente, colpendosi anche con bastoni, uno dei quali, di 65 centimetri, è stato sequestrato, sedie, tavoli e fioriere.

Cosa rischiano ora

Gli astanti che hanno partecipato alla rissa di Perugia rischiano la reclusione da 6 mesi a 6 anni: per il solo fatto della partecipazione alla rissa da cui siano derivate lesioni o morte.