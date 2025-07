Far West Napoli: rissa in strada a colpi di mazze tra immigrati ubriachi. Il video di un cittadino indignato

Città "accoglienti"

Scene di violenza, di degrado urbano, di risse tra ubriachi che vivono accampati, immigrati con libertà di accamparsi in una delle città dell’accoglienza tanto care alla sinistra, Napoli. Stavolta il video postato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, e ricevuto da un cittadino che si trovava a passare da lì nei momenti della rissa, documenta una rissa con fuggi fuggi nella zona tra via Marina e via Amerigo Vespucci, “corridoio” d’ingresso nel centro della città. Tre cittadini extracomunitari, che si sono affrontati a colpi di mazze in mezzo alla strada: apparivano visibilmente alterati, probabilmente dall’abuso di alcol o sostanze. I testimoni, preoccupati anche per la presenza di donne all’interno della loro vettura, hanno preferito non intervenire direttamente, limitandosi a riprendere la scena e a rivolgersi a Borrelli per segnalare l’accaduto.

Il video della rissa tra immigrati ubriachi nel centro di Napoli