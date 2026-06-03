La lite per un parcheggio finisce nel sangue: straniero travolge i passanti col furgone, compresa una minore. Ira FdI: città fuori controllo (video)

Foto: Youtube / InfoCilento (3 giugno 2026)

Choc a Eboli

Una banale lite per un parcheggio: e un attimo di furia in un momento come tanti ha rischiato di trasformare una giornata qualunque in una tragedia. Siamo a Eboli, in provincia di Salerno, dove la tensione è esplosa nel rione Pescara, dove un cittadino straniero di nazionalità bulgara al volante del suo furgone, al culmine di una violenta lite per un parcheggio con un automobilista, ha perso completamente il controllo. In preda alla rabbia, l’uomo è salito a bordo del suo mezzo, e ha travolto deliberatamente le persone che si è trovato davanti: inclusa una ragazzina di appena 15 anni.

Choc a Eboli, la lite per un parcheggio scatena l’inferno

Il bilancio è pesante: due feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e si trovano attualmente in prognosi riservata per gravi lesioni agli arti. Fortunatamente, la minorenne non ha riportato ferite serie, ma il terrore è ancora vivo a fior di pelle della minore, come lo choc di un’intera comunità. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione locale ha evitato il peggio: i militari hanno riportato l’ordine, identificato e denunciato lo straniero con l’accusa di lesioni.

Un cittadino bulgaro alla guida del suo furgone travolge i passanti: 2 i feriti in prognosi riservata

Ma come tra la gente, anche tra gli amministratori del posto la reazione di indignazione e sconcerto è seguita immediatamente ai fatti. L’episodio ha scatenato in particolare l’immediata e durissima reazione dei rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, che hanno interpellato direttamente la giunta guidata dal sindaco Conte. «Se per un semplice parcheggio si arriva a investire delle persone, con il coinvolgimento di una minore alla quale auguriamo pronta guarigione, significa che la situazione è fuori controllo», attaccano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni. «Chi governa deve garantire condizioni di legalità e sicurezza come valori concreti e non semplici parole. La mancanza di controllo alimenta la sensazione diffusa che tutto sia consentito».

Choc a Eboli dopo una lite per il parcheggio: indignazione e sconcerto di FdI

Perché, come si evince chiaramente dal tono delle dichiarazioni, per Fratelli d’Italia non si tratta di fatalità. Ma di un chiaro fallimento politico e amministrativo che sta rendendo la città sempre più esposta e insicura. Tanto che, allo sdegno e allo sgomento, non mancano di aggiungersi significativi commenti di rilievo politico. A partire dalla considerazione che «l’episodio avvenuto nelle ultime ore è gravissimo e impone riflessione oltre la cronaca. Non si tratta di attribuire responsabilità dirette. Ma chi governa deve garantire condizioni di legalità, controllo del territorio e sicurezza come valori concreti e non semplici parole».

«La mancanza di controllo e sicurezza alimenta la sensazione diffusa che tutto sia consentito»…

Sottolineando nelle more anche come «la mancanza di controllo e sicurezza alimenta la sensazione diffusa che tutto sia consentito, che le priorità siano altre». Concludendo infine: «Da quando l’amministrazione di Mario Conte (avvocato eletto alla guida di una coalizione formata da liste civiche di area centro-sinistra, sostenuto in larga parte da forze civiche e progressiste locali, ndr) guida Eboli, sembra che nulla funzioni, tra problemi ed emergenze continue… E non si parla di sfortuna in politica – chiosano sottolineando in calce gli amministratori di FdI –. Qui c’è una totale assenza di visione e di capacità amministrativa all’altezza delle sfide».