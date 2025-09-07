Festa dell’Unità, tortellini e “machete”: maxi-rissa tra stranieri a Lodi sotto la bandiera della pace… (video)

Rissa e fuggi fuggi

Salamella, tortellini e machete alla Festa dell’Unità di Lodi, in provincia di Milano. Nella notte tra sabato e domenica tra i tavoli dello spazio dedicato i dibattiti e al consumo di cibo, alcune immigrati sono entrati in contatto. Come racconta Il Giorno, ne è scaturita una rissa con lanci di bottiglie, botte e anche un tentativo di assalto con un machete, a quanto pare spuntato da un calzino di uno dei violenti. (video)

Festa dell’Unità con rissa tra immigrati a Lodi

La violenza sarebbe iniziata all’esterno del gazebo dello Spazio Giovani, è proseguita successivamente sulla pista da ballo, proprio di fronte alla bandiera della pace che campeggia all’interno della struttura.

Sul posto sono accorsi le forze dell’ordine e il servizio di sicurezza, ma al loro arrivo non hanno trovato alcun segno della rissa: gli aggressori, alla vista delle divise, si erano già dileguati, lasciando sul posto soltanto un gruppo di ragazzi ignari di quanto accaduto pochi istanti prima. Elisa Gualteri, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, denuncia gli episodi di violenza registrati all’area del capanno. “Forse, ora che la loro festa è degenerata in risse, il Pd e la giunta Furegato inizieranno finalmente a capire che Lodi non è quell’isola felice che vogliono far credere – spiega Gualteri –. Invece di ispirarsi a concetti boldriniani e sottovalutare segnali e fatti gravi, dovrebbero riconoscere le profonde criticità che affliggono la città”.

A Lodi, in via Taramelli, alcune discussioni e litigi tra giovani si erano verificati anche nei giorni scorsi, prevalentemente nella zona deputata agli autoscontri, dove alcuni ragazzi avrebbero importunato alcuni coetanei e coetanee, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.