Il bollettino medico
Maurizio Sarri operato al cuore: l’allenatore della Lazio sottoposto a un intervento per fibrillazione atriale
Il tecnico toscano è stato un grande tabagista. L'operazione gli eviterà di prendere i farmaci anticoagulanti
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, 66 anni, è stato sottoposto ad intervento chirurgico al cuore a seguito di fibrillazione atriale. L’operazione è riuscita, presto la ripresa alla guida della squadra.
La nota del club
“La SS Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA- spiega la nota della società capitolina-. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della SS Lazio, dott. Italo Leo Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra”. La SS Lazio e il Mister, concludono il comunicato, “ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professore Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”.
Cos’è l’ablazione
L’ablazione della fibrillazione atriale è una procedura mini invasiva mirata a correggere le aritmie cardiache. È la prima scelta per pazienti con fibrillazione atriale (FA) parossistica per migliorare i sintomi e prevenire la progressione della malattia. E consente di evitare i farmaci anticoagulanti.
Il malore del luglio scorso
Uno scudetto e un’Europa League
Protagonista di anni straordinari a Napoli, Sarri ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno scudetto, il 2020, con la Juventus. Ha portato la Lazio al secondo posto nella stagione 2022-2023.