Maurizio Sarri operato al cuore: l’allenatore della Lazio sottoposto a un intervento per fibrillazione atriale

Il bollettino medico

Il tecnico toscano è stato un grande tabagista. L'operazione gli eviterà di prendere i farmaci anticoagulanti

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, 66 anni, è stato sottoposto ad intervento chirurgico al cuore a seguito di fibrillazione atriale. L’operazione è riuscita, presto la ripresa alla guida della squadra.

La nota del club

“La SS Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA- spiega la nota della società capitolina-. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della SS Lazio, dott. Italo Leo Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra”. La SS Lazio e il Mister, concludono il comunicato, “ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professore Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”.

Cos’è l’ablazione

L’ablazione della fibrillazione atriale è una procedura mini invasiva mirata a correggere le aritmie cardiache. È la prima scelta per pazienti con fibrillazione atriale (FA) parossistica per migliorare i sintomi e prevenire la progressione della malattia. E consente di evitare i farmaci anticoagulanti.

Il malore del luglio scorso

Maurizio Sarri ha dichiarato di fumare circa 60 sigarette il giorno. Alcuni resoconti riportano che potesse arrivare anche a 80. Durante il suo periodo al Chelsea, dove le leggi inglesi vietavano di fumare a bordo campo, è stato spesso inquadrato mentre masticava i filtri delle sigarette per gestire l’abitudine. Nel 2019, durante una conferenza stampa in Cina mentre allenava la Juventus, aveva ironicamente dichiarato di voler smettere di fumare proprio per evitare continue domande sul suo vizi.

Nella mattinata di mercoledì 16 luglio 2025, Maurizio Sarri ha diretto l’allenamento della Lazio a Formello, dove il club sta effettuando il ritiro pre-campionato. Al termine, l’ex tecnico di Juventus e Napoli ha avuto un malore improvviso ed era stato subito ricoverato presso la clinica Villa Mafalda, una struttura privata.

Uno scudetto e un’Europa League

Protagonista di anni straordinari a Napoli, Sarri ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno scudetto, il 2020, con la Juventus. Ha portato la Lazio al secondo posto nella stagione 2022-2023.