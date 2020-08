A Parigi sono certi: “Cristiano Ronaldo non sopporta Sarri. Lascerà la Juve”

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus già quest’estate. Lo scrive il magazine France Football in un articolo in cui il portoghese viene descritto come stanco della Juve, frustrato dallo scarso feeling con Maurizio Sarri e molto tentato da una nuova avventura al Paris Saint-Germain. Non è tutto. Perché secondo il retroscena della rivista transalpina solo l’esplosione della pandemia di Coronavirus avrebbe frenato l’ambizione. Anzi, il “sogno”, del cinque volte Pallone d’Oro. Giocare insieme a Neymar e Mbappé. La “frustrazione” di CR7, scrive France Football, avrebbe raggiunto l’apice il 22 ottobre 2019 dopo la sofferta vittoria in rimonta dei bianconeri contro la Lokomotiv Mosca per 2-1 grazie a una doppietta di Dybala. “Un sentimento di rabbia contenuta animava uno scontroso Ronaldo”, recita l’articolo.

“Cristiano Ronaldo crede che a Parigi sarebbe più amato”

E ancora: “All’uomo non piace perdere. E anche se la Juve non ha perso quella sera, ha offerto una prestazione di un pallore infinito. Cristiano Ronaldo odia il fatto che la sua squadra non sia all’altezza, alla sua altezza. In tali momenti, si immagina altrove”. I pensieri veri o presunti del portoghese sarebbero andati a un club che, secondo France Football, gli consentirebbe di “andare ancora più alto” e dove sarebbe “amato alla follia”. “A Parigi, per esempio”.

Ma per ora gli occhi sono puntati alla Champions

Stando all’indiscrezione che arriva dalla Francia, di recente l’entourage del giocatore avrebbe dato come “molto probabile” l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un club che secondo France Football “potrebbe essere grande, ma la squadra non è all’altezza”. In attesa di possibili sviluppi, per ora c’è solo da registrare la dichiarazione social con cui CR7 ha festeggiato la conquista dello scudetto con la Juventus e dato appuntamento ai tifosi bianconeri alla prossima stagione: “Felice di vincere gli ultimi due dei nove titoli consecutivi in Serie A della Juventus. Sembra facile ma non lo è. Anno dopo anno con talento, dedizione e duro lavoro puoi raggiungere i tuoi obiettivi ed essere migliore di prima. Ora avanti con il mio terzo titolo”, ha scritto su Instagram il cinque volte Pallone d’Oro, con tanto di emoticon bianconero.