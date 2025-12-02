Giustizia, un tavolo unitario di tutti i comitati del sì al referendum: iniziativa del Cis di Gramazio

Grande successo del Comitato del sì al referendum. Oltre 300 persone al Montarozzo di via Appia Antica a Roma hanno risposto all’appello del Comitato Nazionale che si è costituito per dare linfa alla bontà della riforma della Giustizia e, dunque, al sì al voto popolare di primavera. E’ il primo comitato costituitosi a Roma, coordinato da Domenico Gramazio, direttore della rivista di approfondimento politica, “Realtà nuova”. Presenti di spicco e non solo di area centrodestra: ha partecipato, tra gli altri, Claudio Velardi, direttore de Il Riformista. Presente il presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, Giuseppe Valentino.

La grande affluenza di pubblico ha dato l’opportunità per altre iniziative. Gramazio ha annunciato un tavolo unitario di tutti i comitati del sì che si coordinerà dopo le feste natalizie: un serie di iniziative per sensibilizzare la opinione pubblica sulla importanza su referendum istituzionale.

Interventi di Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An; di Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl; Lorenzo Cesa, Fabio Federico, Simonetta Matone, deputata della Lega, Michele Nardi; Marco Perissa, deputato di FdI, Giovanni Quarzo, consigliere Comunale di Roma di FdI; Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, Giorgio Simeoni e Luigi Vitali. era presente il comitato organizzatore, Domenico Gramazio, Ruggiero Capone, Filippo Carusi, Cristina Chiarelli; Antonio D’Amico, Pietro Giubilo, Luigi Mancini, Romolo Reboa, Carlo Scala, Maria Beatrice Scibetta; Claudio Togna, Roberta Verginelli, Fabio Verna.

Tutto il centrodestra -e non solo- si è attivato con i comitati referendari, ma vale la penna segnalare la primogenitura del comitato costituito nella sede di via Etruria 79 con atto del notaio Claudio Togna il 17 ottobre 2025 alle ore 15 ,30. I soci fondatori in quella data hanno nominato presidente l’avvocato Carlo Scala e vice presidenti gli avvocati Romolo Reboa e il professor Fabio Verna. Tesoriere Domenico Gramazio.