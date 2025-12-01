“Perché votiamo sì”: primo evento pubblico del Comitato del Cis a Roma: i partecipanti

Primo evento pubblico del Comitato sì al referendum sulla giustizia. Si tratta di un’iniziativa che il primo comitato referendario per il Sì alla riforma nato a Roma, promosso dal Cis e da Domenico Gramazio. Tutto il centrodestra – e non solo- si è attivato con i comitati referendari, ma vale la penna segnalare la primogenitura del comitato costituito nella sede di via Etruria 79 con atto del notaio Claudio Togna il 17 ottobre 2025. Da allora il Comitato non si è fermato mai e ha dato vita a un serie di incontro volti a segnalare i motivi alla base della separazione delle carriere e al sorteggio per il Csm. Lunedì a Roma presso il locale “Il Montarozzo” si è svolto un altro convegno dal titolo “Perché votiamo sì” (via Appia Antica,4).

Interventi di Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An; di Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl; Lorenzo Cesa, Fabio Federico, Simonetta Matone, deputata della Lega, Michele Nardi; Marco Perissa, deputato di FdI, Giovanni Quarzo, consigliere Comunale di Roma di FdI; Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, Giorgio Simeoni e Luigi Vitali.

Presente il comitato organizzatore, Domenico Gramazio, Ruggiero Capone, Filippo Carusi, Cristina Chiarelli; Antonio D’Amico, Pietro Giubilo, Luigi Mancini, Romolo Reboa, Carlo Scala, Maria Beatrice Scibetta; Claudio Togna, Roberta Verginelli, Fabio Verna.