Conte fa la carrambata a Rocco Casalino (video): su Canale 5 va in onda l’amarcord più trash dell’anno

Da Grillo a Toffanin

Da Beppe Grillo a Silvia Toffanin, da Palazzo Chigi agli studi di Verissimo: la parabola a 5 stelle di Rocco Casalino è tutta qui. Fatte salve le origini nella casa del Grande fratello, finita al centro delle cronache giudiziarie in queste ore per la querelle tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

Rocco Casalino, nell’intervista alla conduttrice del salotto rosa di Canale 5, nonché compagna di Pier Silvio Berlusconi, si è messo a nudo raccontando il suo nuovo corso professionale e umano. Ha detto addio, almeno per ora, ai palazzi della politica, per gettarsi anima e corpo all’editoria, in particolare a un nuovo giornale on line, di cui dovrebbe essere il direttore.

Toffanin tra Carrà e Maria De Filippi: la sorpresa tarocca a Rocco

Nella puntata di sabato della trasmissione Verissimo, Rocco Casalino è intervenuto per ripercorrere la sua recente esperienza professionale e personale. Durante il colloquio con Silvia Toffanin, sono stati toccati diversi temi da rotocalco, ma il meglio (si fa per dire) è arrivato quando Silvia Toffanin ha scandito a un emozionato Rocco. “Abbiamo una sorpresa che ti piacerà”. E sul maxischermo dello studio, in una carrambata a metà strada tra l’indimenticata Raffaella nazionale e Maria De Filippi di “C’è posta per te”, appare Giuseppe Conte, in tutto il suo splendore mediatico, con tanto di immancabile pochette.

Appare Conte a Rocco e lui sorride estasiato: “Tanta roba”

«Ciao Rocco, abbiamo lavorato per anni insieme», esordisce l’ex premier, mentre un tremolante Casalino gongola con l’aria di un bambino davanti a una figurina introvabile dei Pokemon. «No, non ci credo», sorride giulivo l’ex concorrente del Grande fratello.

«So chi sei – prosegue Conte – affrontando la tua nuova sfida professionale non farai bene, farai benissimo. Conosco e ho sempre apprezzato la tua autonomia di giudizio. Immagino che sari una voce scomoda, autentica, e quindi porterai una ventata di freschezza in un mondo dell’informazione che oggi più che mai mi appare molto appiattito. Abbiamo fatto dei confronti dialettici perché tu rifuggi gli schemi precostituiti, i pregiudici ideologici, rifuggi anche la facili sirene. Credo che farai molto bene e ci predisponianiamo ad ascoltare la tua voce vera, autentica».

Lo schermo si spegne e in studio un estasiato Casalino commenta: «Questa è tanta roba ti giuro su Dio mai mi sarei aspettato un video così. Lui è stato un fratello, un padre, un amico. È una persona straordinaria, estremamente perbene». Un mega spot ai 5 Stelle in piena regola, sulla principale rete Mediaset.

​

Conte e Casalino 6 anni fa

«Per me arrivare a Palazzo Chigi e diventare portavoce del Presidente del Consiglio è stato il riscatto della mia vita: dove sono arrivato mi ha reso orgoglioso», ha detto ancora Rocco Casalino, che ha poi ringraziato anche Pier Silvio Berlusconi per il supporto avuto durante la pandemia, in particolare grazie alla collaborazione con Mediaset. Titoli di coda e baci.