Alfonso Signorini, il Grande fratello e le foto intime: Fabrizio Corona è indagato per ‘revenge porn’

Irrompe la Procura di Milano

Fabrizio Corona è stato convocato dalla procura di Milano nell’ambito dell’indagine per revenge porn nata da una denuncia di Alfonso Signorini. L’interrogatorio, richiesto dallo stesso ex agente fotografico dei vip, arriva dopo la perquisizione eseguita dalla polizia di Stato, delegata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal sostituto Alessandro Gobbis.

Il giornalista e conduttore televisivo ha denunciato Corona dopo la messa in onda di una puntata di Falsissimo in cui l’influencer parlava dei presunti favori sessuali richiesti da Signorini in cambio dell’accesso al reality show Grande Fratello. Nel corso della trasmissione Corona ha mostrato un’immagine intima del direttore editoriale di Chi.

È stato lo stesso ex re dei Paparazzi a far sapere sui social delle perquisizioni svolte dalla polizia sia in casa sua che nello studio di produzione dove vengono registrate le puntate di Falsissimo.

Corona ha diffuso scambi di messaggi e di fotografie tra Signorini e concorrenti

Nell’ultimo episodio, intitolato ‘Il prezzo del successo – parte 1’, Corona ha diffuso scambi di messaggi e di fotografie tra Alfonso Signorini e aspiranti concorrenti del grande fratello, annunciando la pubblicazione di ulteriore materiale. “Abbiamo dovuto rigirare la puntata, compresa l’intervista-denuncia di Antonio Medugno, perché il materiale ci si è stato sequestrato dalla Procura”, ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi su Instagram.

L’interrogatorio, fissato dai pm per martedì 23 dicembre, è stato richiesto dallo stesso ex agente fotografico, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa, dopo che due giorni fa (la notizia è emersa solo in queste ore) la polizia ha effettuato perquisizioni a carico di Corona, acquisendo la copia forense del suo telefono e di un tablet e anche il filmato della puntata di ‘Falsissimo’.

E ciò per recuperare quelle “immagini o video sessualmente espliciti” che sarebbero stati diffusi “illecitamente”, come denunciato ai pm da Signorini. Da quanto si è saputo, al momento gli inquirenti indagano sull’ipotesi denunciata dal conduttore e poi valuteranno, comunque, ulteriori eventuali profili del contesto di indagine, anche nel caso vengano presentate denunce da altre persone con l’indicazione di altri reati.