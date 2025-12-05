Abbattuti 5 droni sulla base dei sottomarini nucleari in Francia. Il precedente in Irlanda sulla rotta di Zelensky

Guerra ibrida

Almeno cinque droni hanno sorvolato venerdì sera la base navale francese di Ile Longue che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare. Cinque droni sono stati rilevati intorno alle 19,30 sopra la base, che confina con il porto di Brest. Il battaglione fucilieri dei marine, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi per neutralizzarli. Lo riporta Franceinfo.

I sorvoli di droni in quest’area riservata non sono rari. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, è stato segnalato un sorvolo “sulla penisola di Crozon”, che include l’Ile Longue, ma non sulle installazioni militari. Fulcro della deterrenza nucleare francese, la base di Ile Longue è protetta da 120 gendarmi che lavorano in coordinamento con la fanteria di Marina. La base gestisce i quattro sottomarini nucleari francesi, almeno uno dei quali è permanentemente in mare per garantire la deterrenza. La prefettura ha precisato che è prematuro correlare l’episodio a una azione di Mosca.

Quali sono i sottomarini nucleari francesi ‘minacciati’ dai droni

La base dell’Ile Longue, situata nella rada di Brest, ospita gli SNLE (Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins), i sottomarini a propulsione nucleare armati con missili balistici M51. Si tratta dell’infrastruttura al centro della forza di dissuasione strategica francese: quattro sottomarini sono mantenuti in stato operativo e, secondo la dottrina nazionale, almeno uno è costantemente in mare.

Come riporta il sito del ministero della difesa francese, «i sottomarini nucleari francesi nascosti nell’oceano, non rilevabili, sono equipaggiati con 16 missili ciascuno con diverse testate nucleari, i 4 SSBN pattugliano successivamente per garantire, dal 1972, la permanenza in mare della deterrenza nucleare. Sono raggruppati all’interno della Strategic Oceanic Force (FOST).

La deterrenza è la garanzia ultima contro qualsiasi attacco agl interessi vitali francesi, qualunque sia la loro origine e forma. La presenza permanente di almeno un SSBN in pattugliamento garantisce in qualsiasi momento la possibilità di effettuare un attacco nucleare che sarebbe ordinato dal Presidente della Repubblica.

Per mantenere la disponibilità richiesta, gli SSBN sono composti da due equipaggi contrassegnati dai colori blu e rosso, composti da 110 marinai ciascuno. Mentre gli SSBN alternano periodi di pattugliamento in mare e manutenzione a Ile Longue, i loro equipaggi successivi seguono un ciclo in cui periodi di manutenzione e addestramento, pattugliamenti e congedi si seguono a vicenda».



Cinque droni in Francia e cinque in Irlanda sulla rotta di Zelensky

Ed erano sempre cinque i droni che sono stati avvistati da una nave militare irlandese vicino al percorso dell’aereo di Volodymir Zelensky al suo arrivo a Dublino lunedì. L’avvistamento ha innestato una allerta per la sicurezza del Presidente ucraino, anche se l’aereo non è stato in pericolo, rende noto l’Irish Times. I droni, a circa 20 chilometri a nord est dell’aeroporto di Dublino, erano in corrispondenza del percorso nel momento in cui l’aereo, invece in lieve anticipo, avrebbe dovuto percorrerlo in quel momento. Gli ucraini sono stati informati dell’accaduto. “Ma questo non ha influito sulla visita, non c’+ stato bisogno di forzare alcuna variazione del programma”, ha spiegato il consigliere del Presidente ucraino, Dmytro Lytvyn.