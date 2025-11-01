Nuovo allarme droni a Berlino, notte di paura e voli bloccati per due ore: dito puntato contro la Russia

Allarme in aeroporto

Voli sospesi per circa due ore all’aeroporto di Berlino, in Germania, a causa della presenza di droni non identificati. L’avvistamento di un drone nei pressi dello scalo di Berlino-Brandeburgo ha causato un blocco temporaneo del traffico aereo, con conseguenti ritardi e deviazioni dei voli, hanno riferito le autorità.

Allarme droni su Berlino

“I decolli e gli atterraggi sono stati interrotti tra le 20.08 e le 21.58 (19.08-20.58 Gmt) e diversi voli sono stati dirottati verso altre città tedesche”, ha affermato un portavoce dell’aeroporto. Gli aerei diretti a Basilea, Oslo e Barcellona non sono potuti decollare. Un volo da Londra a Berlino è stato dirottato su Amburgo, secondo quanto apprendo l’agenzia di stampa Dpa, con il pilota che ha citato l’attività dei droni come motivo. Anche i voli da Stoccolma, Antalya e Helsinki diretti a Berlino sono stati dirottati.

Una portavoce della polizia ha riferito che un testimone ha segnalato di aver visto un drone nei pressi dell’aeroporto e che anche gli agenti in una pattuglia lo hanno successivamente avvistato. “Al momento non sta più volando”, ha dichiarato la portavoce della polizia del Brandeburgo a Potsdam, aggiungendo che il dispositivo non è stato più localizzato. Gli incidenti che coinvolgono i droni hanno causato crescenti interruzioni delle operazioni negli aeroporti tedeschi. All’inizio di ottobre, l’attività di droni di origine sconosciuta ha interrotto brevemente il traffico all’aeroporto di Monaco, il secondo più grande del Paese.

L’aeroporto Berlino Brandeburgo è tornato alla normale operatività, stamane. Una volta rientrato l’allarme, la notte scorsa è stata estesa la normale operatività dello scalo con decolli ed atterraggi che sono andati avanti fino alle due del mattino per poter recuperare i ritardi. L’avvistamento di droni di origine sconosciuta di ieri a Berlino è avvenuto dopo che all’inizio di ottobre si era registrato un incidente analogo all’aeroporto di Monaco. leader tedeschi hanno ripetutamente lanciato l’allarme sulla crescente minaccia di droni dopo una serie di avvistamenti di velivoli senza pilota (Uav) negli aeroporti e nei siti militari sensibili quest’anno. Anche gli aeroporti di Danimarca, Norvegia e Polonia hanno recentemente sospeso i voli a causa della presenza di droni non identificati, mentre Romania ed Estonia hanno puntato il dito contro la Russia, che ha negato tali accuse. Anche la Germania, uno dei principali sostenitori dell’Ucraina nella lotta contro la Russia nell’ambito della Nato, ha puntato il dito contro Mosca.