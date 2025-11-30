“Tecnodestra” di Vincenzo Sofo: l’Europa deve acquisire un’identità per affrontare le grandi sfide

Comprendere il futuro

Se l’Europa vuole sopravvivere, allora deve pensare come un’organizzazione identitaria ed organizzarsi per ottenere la propria autonomia. Questo è un principio fondamentale che Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha descritto più volte nel suo libro intitolato “Tecnodestra”. Perché in questo momento storico, l’Ue non è all’altezza di affrontare le proprie sfide completamente da sola ed è comunque meno forte dei Paesi Brics come Russia e Cina. A novembre 2024, le elezioni americane hanno riportato Donald Trump alla Casa Bianca, affiancato dal patron di Tesla e Space X Elon Musk, confortando nei fatti le destre occidentali. Ma non basta essere alleati, perché come sottolinea l’autore del libro “quando il futuro arriva, per definizione, nulla sarà come prima”. Sembra un invito velato a prendere in mano la situazione, per costruire una competitività pacifica all’insegna di una collaborazione tra continenti simili.

“Tecnodestra” di Vincenzo Sofo: il raggiungimento della sovranità europea

Sovranismo ed europeismo sono termini conciliabili, secondo Sofo, anzi non sono nemici come teorizzerebbe qualcuno. Piuttosto, si sta parlando di due concetti che andrebbero “fusi in quello che deve essere l’obiettivo da raggiungere: la sovranità europea”. Insomma, una sorta di Europa all’insegna dei valori conservatori, che sappia affrontare le sfide del futuro con una cognizione di causa. Un modello, quello proposto dall’autore, che si configura come scudo nei confronti delle derive progressiste occidentali: a partire dal woke fino al pensiero neo-marxista.

Nei fatti, per edificare un’alleanza continentale solida, bisognerebbe prima sconfigge il pensiero progressista secondo cui per risolvere problemi come il multiculturalismo e l’immigrazione incontrollata. E come? Attraverso la costruzione di una civiltà europea. In sostanza, le nuove sfide richiedono una riflessione e un confronto “per aggiornare il senso di patria rispetto a ciò che ci prepara il futuro, interrogandoci su come declinarlo e metterlo in pratica nel mondo post moderno”.

Tornare protagonisti per comprendere il futuro

L’intelligenza artificiale è un mezzo potente, ma delicato, con cui tutti i Paesi del mondo si stanno rapportando. Non è semplice controllarlo e anche per questo, nel libro “Tecnodestra”, Vincenzo Sofo cerca in tutti i modi di spingere l’Europa ad affermarsi per gestirlo nel migliore dei modi. In sostanza, le destre devono governare la tecnologia, anche alla luce della crescita che stanno affrontando a livello continentale. L’aumento dei consensi per Fratelli d’Italia nella penisola, che ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ne è un chiaro esempio. Questi dati elettorali sono la risposta pratica e contraria che i cittadini hanno dato alla “Tecnocrazia” dei progressisti.