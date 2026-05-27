In piazza San Pietro
Sviene per il caldo, Papa Leone corre e si inginocchia per soccorrere il fedele (video)
Un uomo a terra, il Papa che corre da lui. Forse per un colpo di calore un fedele, che era in fila per stringere la mano al Pontefice, è improvvisamente crollato a terra. Prevost si è immediatamente avvicinato e inginocchiato per soccorrerlo mentre, contestualmente, interveniva anche il personale vaticano. L’uomo è stato poi messo su una sedia a rotelle, riparato dal sole con un cappello e portato via mentre il Papa riprendeva il proprio posto.
I soccorritori già sul posto in presidio come di consueto, hanno raggiunto l’uomo e lo hanno portato via. Da quanto si apprende sta bene, si è trattato appunto di un malore dovuto al caldo intenso.
Ultima notizia
Lo ha deciso la capigruppo
Nuova legge elettorale, c’è la data: il 26 giugno alla Camera. E’ scontro tra maggioranza e opposizione
Politica - di Eva De Alessandri