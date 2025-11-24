Meloni: “Straordinaria la vittoria di Stefani in Veneto, premiata la serietà di tutto il centrodestra”

"Auguri a Fico e a Decaro"

Il presidente del Consiglio si complimenta anche con Fico e Decaro e ringrazia Cirielli e Lobuono per l'impegno profuso

Giorgia Meloni esulta per la vittoria nel Veneto, formula gli auguri di buon lavoro ai due presidenti eletti dal centrosinistra e ringrazia Cirielli e Lobuono per l’impegno profuso in Campania e in Puglia.

Le parole del Premier

“Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono”. Così sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una sua foto con il neo-governatore veneto. “Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione -aggiunge- . Che possono svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare”. “Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati ea tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”, conclude il premier.

Un radicamento profondo

Il risultato di Fratelli d’Italia nel Veneto conferma il forte radicamento del partito nel Nord. Dove la proposta politica del governo sta conquistando gli elettori di ogni ceto sociale, dagli imprenditori agli operai. Ma tutto ciò avviene sempre in un’ottica di collaborazione proficua e produttiva con tutte le altre forze del centrodestra.

Anche al Sud FdI è in crescita

Seppure in Campania e in Puglia il centrodestra abbia perso, Fratelli d’Italia cresce nei consensi anche in queste due Regioni. Smentendo la narrazione che vuole il centrosinistra monopolizzare il Meridione (in Calabria e in Sicilia le elezioni le ha vinte il centrodestra).

Oltre a questo, il dato più importante è la diversità di ogni competizione elettorale. Le elezioni amministrative sono diverse da quelle politiche, dove si sceglie il governo nazionale e dove mai la somma aritmetica può essere esatta. Il centrodestra è compatto e unito, mentre l’altro fronte unendosi perderebbe tanti consensi.