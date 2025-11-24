Exit poll: Stefani avanti in Veneto 59%, Decaro in Puglia 64%, Fico in Campania al 56%

Regionali

In Campania, il candidato del campo largo Roberto Fico è avanti con il 56,5-60,5% rispetto al candidato del centrodestra Edmondo Cirielli 35-39%: è quanto fotografano i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

Antonio Decaro, il candidato del centrosinistra in Puglia, si attesta tra il 64 e il 68% contro il 30-34 % dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono. E’ quanto emerge dai primi exit poll del consorzio Opinio per conto della Rai.

In Veneto, il candidato del centrodestra Alberto Stefani tra il 59 e il 63%, il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 e il 34%. È quanto fotografano i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai.