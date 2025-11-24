Regionali, risultati nelle previsioni: nel Veneto trionfo del centrodestra, in Puglia e Campania avanti la sinistra

I primi instant poll

FdI verso uno straordinario risultato nella regione vinta da Stefani. Premiata la continuità politica e amministrativa

Tutto nelle previsioni i risultati delle ultime tre competizioni regionali del 2025. Il Veneto resta saldamente nelle mani del centrodestra, con Alberto Stefani che raccoglie l’eredità di Luca Zaia, mentre Campania e Puglia restano governate dal centrosinistra, con i nuovi governatori Roberto Fico e Antonio Decaro che succedono a Vincenzo De Luca e Michele Emiliano.

I dati

I dati sono ancora quelli provvisori e relativi agli exit poll ma proprio per questo non mettono in discussione i risultati nelle tre Regioni.

Nel Veneto il buongoverno del centrodestra trova una sua continuità. Il giovanissimo Alberto Stefani succede a Luca Zaia in una regione ben amministrata, che eccelle nel gradimento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. La forbice di Stefani è intorno al 58-62%, in linea con il successo di Zaia del 2020.

La Campania resta al centrosinistra dopo i dieci anni di Vincenzo De Luca. Gli instant poll danno Fico tra il 56 e il 60, con Edmondo Cirielli tra il 36 e il 40%, anche se bisognerà aspettare le prime proiezioni per avere contezza del risultato. Netto anche il successo di Antonio Decaro, europarlamentare ed ex sindaco di Bari, che viene dato fra il 65 e il 69%.

Nessuna sorpresa, vince la continuità

Non arrivano, dunque, sorprese dalle tre Regioni chiamate per ultime al voto, dopo i successi del centrodestra nelle Marche e in Calabria e del centrosinistra in Toscana.

Seppure tutti e tre i presidenti eletti siano “nuovi”, rappresentano una sorta di continuità con il passato che gli elettori hanno premiato. Soprattutto in Campania emerge forte la sensazione che la presenza di Vincenzo De Luca, ingombrante per Elly Schlein, sia stata determinante.

FdI in crescita dappertutto

FdI fa registrare una grande crescita dappertutto. Non solo in Veneto dove diventa il secondo partito ma anche in Puglia e in Campania. A conferma del radicamento territoriale del partito.