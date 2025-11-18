Liceali rapite in Nigeria, si cerca a tutto campo: sequestrato anche un sacerdote cattolico

Paese nel caos

Le venticinque ragazze mancano da casa da 48 ore. Le forze di sicurezza mobilitate per individuare la loro posizione

Ricerche “giorno e notte” in Nigeria per salvare le 25 liceali rapite nello stato di Kebbi, nel nordovest del Paese africano. A ordinarle è stato il capo di Stato maggiore dell’Esercito nigeriano. “Dobbiamo ritrovare queste ragazze”, ha detto il generale Waidi Shaibu davanti alle truppe. “Avere successo non è un’opzione”, ha insistito ieri. Le ragazze della scuola superiore femminile di Maga sono state rapite nella notte tra domenica e lunedì da un gruppo di uomini armati, che ha anche ucciso il vice preside, Hassan Makuku. La vedova di quest’ultimo ha raccontato di essersi svegliata in piena notte, sentendo rumori provenire dall’esterno della loro abitazione.

L’arrivo degli uomini armati

Poco dopo, l’arrivo di uomini armati in casa. “Uno di loro ha sparato contro mio marito, poi mi ha trascinato fuori – ha ricostruito con la tv nigeriana Channels – E’ arrivata mia figlia, mi hanno lasciato e l’hanno presa”. E ha raccontato ancora che quest’ultima è riuscita a liberarsi. “Avete la nostra parola che faremo di tutto quello che è in nostro potere perché queste ragazze vengano salvate”, ha detto ieri sera il governatore di Kebbi, Nasir Idris. Il governo “ha ordinato alle forze di sicurezza di intervenire immediatamente per garantire la liberazione delle studentesse rapite”, ha confermato il ministro della Difesa, Bello Matawalle, invitando la popolazione “alla calma”. L’area non è nuova a sequestri.

Rapito un Sacerdote

In Nigeria un sacerdote è stato rapito a seguito di un violento attacco alla comunità di Kushe Gugdu, nel distretto amministrativo di Kagarko, nello Stato di Kaduna. Lo riferisce in un comunicato l’organizzazione non governativa Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), secondo cui nelle prime ore del 17 novembre uomini armati hanno attaccato la residenza di padre Bobbo Paschal, parroco della parrocchia di San Stefano, e lo hanno rapito. Secondo l’arcidiocesi, durante il medesimo assalto i miliziani hanno ucciso il fratello di un altro sacerdote, padre Anthony Yero, e sequestrato numerose altre persone. Al momento, l’arcidiocesi non ha comunicato ulteriori vittime.