Nuovo dramma in Nigeria: rapite 25 studentesse da banditi armati in una scuola, nessun collegamento con i jihadisti

Le indagini sui sequestratori

Alcuni uomini armati hanno rapito 25 studentesse in un raid a Nord ovest della Nigeria, a Maga, prima dell’alba. Nel corso dell’operazione, avvenuta all’interno di una scuola, gli incursori hanno ucciso un membro dello staff e ne hanno ferito un altro. A riportare la notizia sono state le fonti di polizia locali, citate dall’Associated press. Per il momento, nessun gruppo ha immediatamente rivendicato la responsabilità dei sequestri dal collegio nello stato di Kebbi e la motivazione non è ancora chiara.

Attualmente, il Paese sta affrontando una sfida sulla sicurezza su diversi fronti: in particolare, diversi gruppi anonimi di banditi stanno iniziando a rapire le persone chiedendo riscatti per migliaia di dollari nella regione settentrionale. Senza dimenticare il massacro dei cristiani perpetrato dai gruppi jihadisti come Boko Haram. Ormai anche gli attacchi ai villaggi sono diventati comuni a causa della scarsa sicurezza.

Banditi armati irrompono in una scuola nigeriana: 25 studentesse rapite

Secondo le informazioni disponibili, i rapitori delle studentesse non sono collegati ai gruppi islamisti presenti sul territorio, che attaccano le comunità e le infrastrutture governative per motivi religiosi. La polizia ha reso noto che le vittime sono state prelevate dai dormitori intorno alle 4 di mattina. Secondo il portavoce delle forze dell’ordine Nafi’u Abubakar Kotarkoshi, gli aggressori avevano armi sofisticate e hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con i vigilantes prima di portare a termine il sequestro. “Una squadra sta attualmente pattugliando le sospette vie di fuga e le foreste circostanti – ha concluso Kotarkoshi – in un’operazione di ricerca e salvataggio coordinata, volta a recuperare le studentesse rapite e arrestare gli autori”.

Non è la prima volta che succede…

Già nel 2014, Boko Haram aveva rapito 276 di Chibok nello Stato di Borno: quei fatti segnarono l’inizio di una nuova era del terrore. Successivamente, secondo le fonti disponibili, sono stati rapiti 1500 studenti in totale, perché i banditi ritenevano che questo metodo fosse più proficuo per autofinanziarsi e controllare i villaggi. A marzo 2024, più di 130 scolari sono stati salvati dopo aver trascorso più di due settimane in detenzione nello stato di Kaduna.