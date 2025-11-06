Incidente tra un’auto e un bus di studenti: muore il conducente delle vettura, venti ragazzi feriti

Il pullman coinvolto nell’incidente, come tutti i giorni, stava percorrendo la tratta Montechiaro-Torino ed era pieno di studenti dell’Astigiano, che lo usano per recarsi a scuola a Chieri e a Torino.

Invasa la corsia opposta

Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, il violento impatto è avvenuto poco dopo le 8:00 in un tratto urbano del comune di Arignano. Cinque ambulanze sono arrivate da Chieri ed è intervenuto anche un elicottero del 118. Secondo una prima ricostruzione l’auto, nell’imboccare una curva, si è ritrovata sulla corsia opposta. L’autista del bus sarebbe riuscito a sterzare verso destra ma non a evitare l’urto. Il conducente della vettura, un 33enne residente a Mombello (Torino), stava rientrando a casa dal lavoro. Gli studenti, residenti nell’Astigiano, frequentano un liceo e un istituto tecnico di Chieri.

I ragazzi feriti sono in buone condizioni

Il personale medico intervenuto ha prestato le prime cure a bordo strada, mentre i ragazzi più scossi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro presenta lesioni gravi, ma tutti sono stati assistiti in via precauzionale. Un incidente analogo era accaduto la scorsa settimana e aveva fatto registrare l’intervento del ministro Giuseppe Valditara che aveva ricordato la necessità di salvaguardare la sicurezza degli studenti.