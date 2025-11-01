Napoli, Suv impazzito con minori a bordo sperona una volante: muore un poliziotto. Meloni: “Grande dolore”

Forze dell'ordine a lutto

Tragico speronamento, nella notte, in provincia di Napoli. Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte lungo l’autostrada Napoli-Salerno, all’altezza di Torre del Greco. Un altro agente è rimasto ferito. La vittima aveva 47 anni, si chiamava Aniello Scarpati, ferito gravemente il collega 35enne.

L’impatto è stato tremendo. Il capo pattuglia Scarpati è stato sbalzato ad oltre dieci metri di distanza ed è morto sul corpo. Soccorso, il collega alla guida, un agente 35enne, che ha riportato lesioni agli organi interni, è stato ricoverato presso l’ospedale del mare di Napoli ed è già stato sottoposto ad intervento chirurgico. Al momento versa in condizioni critiche ed è in pericolo di vita.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Già identificati i quattro occupanti del suv, tra cui alcuni minorenni, il guidatore resta tuttora irreperibile. Tutti si sono dati alla fuga e non hanno prestato soccorso ma sono stati identificati.

Sposato, padre di tre figli, Aniello Scarpati e aveva 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, l’agente morto nella notte in un tragico incidente stradale nel Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, insieme al collega alla guida erano in via Europa a Torre del Greco durante normali controlli notturni, quando un suv proveniente dal senso opposto di marcia avrebbe improvvisamente travolto frontalmente la volante della Polizia di Stato.

Poliziotto morto, il dolore della Meloni e di Piantedosi

“Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizio. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore, Aniello Scarpati, insieme alla vicinanza che desidero esprimere all’agente rimasto ferito e a tutta la polizia di Stato”, scrive su X la premier Giorgia Meloni.

“La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito.Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“La sua dedizione e il suo sacrificio sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato”. Così il Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, esprimendo il più profondo cordoglio alla famiglia dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati che ha perso la vita stanotte durante il servizio. Il Prefetto Vittorio Pisani segue con apprensione le condizioni di salute dell’altro poliziotto rimasto ferito.