Ferrovie ucraine nel mirino degli attacchi di Putin: nel 2025 danni per un miliardo di dollari

Il conflitto a Kiev

I soldati russi avrebbero concluso l'accerchiamento vicino a Dimitrov, mentre Zelensky annuncia la produzione di nuovi droni difensivi

Continuano gli attacchi russi in Ucraina. Nella notte un morto e diversi feriti si sono registrati a Dnipro, mentre Mosca annuncia di avere accerchiato le truppe nemiche nella regione del Donetsk.

L’Ucraina ha registrato un aumento del triplo del numero di attacchi al suo sistema ferroviario da luglio: Mosca cerca di sabotare uno dei principali sistemi logistici di Kiev. È quanto si legge in un servizio del Guardian. Oleksii Kuleba, vice primo ministro e responsabile delle infrastrutture, scrive la testata, ha affermato che gli attacchi alla rete dall’inizio del 2025 hanno causato danni per un totale di un miliardo di dollari.

La guerra

Nella notte scorsa l’esercito russo ha sferrato attacchi contro Dnipro e la regione circostante, causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro. A riferirlo, scrive la Ukrainska Pravda, è Vladislav Gayvanenko, capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk. “Durante la notte – afferma il funzionario – il nemico ha lanciato dei droni su Dnipro. In città sono scoppiati diversi incendi. Sono state danneggiate alcune aziende private. Un’auto è stata distrutta“. Inoltre, ha sottolineato Gayvanenko, “il nemico ha attaccato la regione di Nikopol con droni, artiglieria e sistemi di lancio multiplo ‘Grad’. Sono state colpite le comunità di Nikopol, Marganets, Chervonohryhorivka e Myrivka”.

I soldati russi avrebbero concluso l’accerchiamento vicino a Dimitrov, nel Donetsk. Lo ha dichiarato all’agenzia TASS l’esperto militare Andrey Marochko, aggiungendo che i militari ucraini sarebbero completamente circondati e impossibilitati a lasciare la città.

“L’accerchiamento vicino a Dimitrov è stato praticamente sigillato. Gli ucraini sono circondati”, ha affermato Marochko.

Nuovi droni prodotti da Kiev

L’ Ucraina afferma di aver avviato la produzione in serie dei suoi nuovi droni intercettori sviluppati internamente per rafforzare le difese aeree. I primi tre produttori hanno avviato la produzione e altri 11 si stanno preparando ad allestire linee di produzione, ha dichiarato il ministero della Difesa riportato dal Guardian. I droni si baseranno su una tecnologia sviluppata internamente chiamata ‘Octopus’ per intercettare i droni Shahed. È stata testata in combattimento e ha dimostrato di funzionare “di notte, in condizioni di disturbo ea bassa quota”, ha affermato il ministero. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’obiettivo è di produrre fino a 1.000 intercettori al giorno. La Russia ha costantemente aumentato il numero di droni utilizzati in un singolo attacco contro l’ Ucraina.