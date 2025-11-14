Inferno su Kiev: 430 droni e 18 missili nella notte, 4 morti e 25 feriti. Controffensiva ucraina su una raffineria russa

"Attacco calcolato"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che almeno quattro persone sono state uccise dopo un attacco russo su larga scala che ha lanciato centinaia di droni e missili nella notte sulla capitale Kiev. “Quattro persone sono state uccise, sono stati utilizzati circa 430 droni e 18 missili”, ha detto Zelensky, accusando la Russia di un “attacco calcolato, progettato per causare il massimo danno alla popolazione e alle infrastrutture civili”.

Il bombardamento con missili e droni ha colpito diversi quartieri di Kiev

I vettori esplosivi di Mosca hanno colpito diversi quartieri. “I russi stanno colpendo edifici residenziali. Ci sono molti grattacieli danneggiati in tutta Kiev, in quasi tutti i quartieri”, ha dichiarato Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città. Ha riferito che tra i feriti figura anche una donna incinta. Dopo le esplosioni sono scoppiati incendi in diversi quartieri e sono stati mobilitati i servizi di emergenza, ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko. “Alcuni snodi della rete di riscaldamento sono stati danneggiati. Nel quartiere Desniansky, a causa di una falla sulla conduttura principale del gas, alcuni edifici sono temporaneamente senza riscaldamento”, ha aggiunto.

L’Ucraina risponde attaccando una città russa sul Mar Nero

Dall’altra parte del fronte, le forze di Kiev hanno messo a segno dei colpi mirati contro le infrastrutture nemiche. A Novorossiysk, città portuale sulla costa del Mar Nero nella regione russa di Krasnodar, “una raffineria di petrolio è stata danneggiata in seguito a un attacco da parte di droni ucraini” durante la notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un incendio causato dalla caduta di detriti di un drone è divampato nella raffineria, che fa parte del terminal petrolifero di Sheskharis, uno dei più grandi della Russia. Le fiamme sono state domate in poche ore ma non è escluso che l’impianto non abbia riportato danni di grave entità, anche se al riguardo l’unità di crisi sotto il controllo del governatore regionale non ha rilasciato informazioni. Solo pochi giorni fa un’altra raffineria russa era stata colpita a Saratov sul Volga, a centinaia di chilometro dal confine.

Il bollettino di Mosca

L’attacco a Novorossijsk ha danneggiato anche un edificio residenziale, mandandone in frantumi le finestre. Un uomo è rimasto ferito, secondo la stessa fonte. Inoltre, una nave civile è stata danneggiata nel porto di questa citta della regione di Krasnodar a seguito di questo massiccio attacco, ha aggiunto la cellula di crisi, specificando che tre membri dell’equipaggio sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Complessivamente. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che la Russia ha intercettato più di 200 droni ucraini nella notte appena trascorsa. “La scorsa notte, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 216 droni ucraini”, di cui 66 nella regione meridionale di Krasnodar e 59 sul Mar Nero, ha riferito il ministero su Telegram.