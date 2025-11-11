Mosca accusa Kiev: “Voleva dirottare un Mig russo per attaccare la Nato e scatenare la guerra mondiale”

La guerra in Ucraina

Pesanti accuse, ma tutte da verificare, arrivano da Mosca, che rivela di aver sventato un piano messo a punto dai servizi ucraini e britannici, che prevedeva di dirottare un Mig-31 armato con un missile ipersonico Kinzhal e farlo dirigere verso una base della Nato, dove sarebbe stato abbattuto dalle difese aeree. A denunciare “la provocazione” è stato il servizio segreto federale russo Fsb, riferiscono i media locali.

Il Mig russo da dirottare e l’offerta da tre milioni di dollari

Secondo l’Fsb, l’intelligence militare di Kiev avrebbe tentato di reclutare i piloti russi promettendo 3 milioni di dollari, per far dirigere il Mig verso la base della Nato a Costanza, in Romania. “Le misure prese – hanno detto i servizi russi citati da Ria Novosti – hanno sventato i piani dell’intelligence ucraina e britannica per una provocazione su larga scala”. La tv di Stato di Mosca ha mostrato foto dei messaggi e registrazioni di un uomo che l’Fsb sostiene lavorasse per Kiev e Londra dai quali emerge l’offerta di 3 milioni di dollari a un pilota russo, al quale sarebbe stata anche promessa la cittadinanza di un Paese occidentale, per far volare il Mig verso l’Europa.

Sempre secondo il Fsb, all’operazione avrebbero preso parte anche esponenti del portale investigativo “Bellingcat”. Il pilota del MiG-31 ha riferito che nell’autunno dello scorso anno fu contattato da un uomo che si presento’ come Sergej Lugovskoj, fornendogli un tesserino stampa e offrendo denaro in cambio di consulenze su temi militari. Il pilota ha affermato di aver rifiutato ulteriori contatti, aggiungendo: “Ritengo che l’obiettivo fosse compromettermi per poi sfruttare la situazione nell’interesse dei servizi segreti”.