Proteste contro il resort di lusso, Rama: “Se non ci fosse Jared non importerebbe a nessuno. I media dovrebbero essere più cauti” (video)

Tutti vs il genero di Trump

“Se non ci fosse Jared, a nessuno importerebbe niente di quello che sta succedendo in Albania“. Così il premier albanese, Edi Rama, a margine del summit tra Ue e Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro, liquida le proteste contro il progetto di un resort di lusso nell’isola incontaminata di Sazan, lungo la costa protetta di Zvernec. Progetto bollato dalla rete green perché porta il nome del genero di Donald Trump, Jared Kushner.

Edi Rama: se non ci fosse Jared a nessuno importerebbe nulla

Parole nette quelle pronunciate dal premier albanese interpellato da Politico. Il caso è noto e ha il sapore dell’ideologia. Da giorni è all’opera un movimento di protesta, già chiamato la “flamingo revolution”, contro l’iniziativa imprenditoriale dal momento che l’aerea è un’importante habitat per i fenicotteri, per 200 specie di uccelli migratori, per la foca monaca e le tartarughe marine mediterranee. Da parte sua Rama torna a difendere la sua politica per attrarre investimenti in Albania e precisa che non è in gioco la tutela della natura. “Gli stranieri sono una priorità, perché gli stranieri portano soldi a Paesi come l’Albania”. Poi punta il dito contro gli “odiatori di Trump” che stanno amplificando e strumentalizzando le proteste. “Kushner e Ivanka non hanno niente a che vedere con tutto questo. È una storia completamente falsa”, aggiunge il premier di Tirana sottolineando che anche altri investitori, sia del Qatar che locali, sono coinvolti nel progetto.

“Non c’è ancora nulla da discutere, il progetto non è approvato”

“Non c’è nulla da discutere – chiarisce ancora Edi Rama – poiché nessun progetto è stato ancora approvato. Quindi, prima dobbiamo avere il progetto, poi consultarlo, poi discuterne. Viene presentato su tutti i social media nell’ambito di una guerra ibrida contro l’Albania, attraverso narrazioni false secondo cui questo progetto non sarebbe realmente il progetto, ma qualcosa architettato tra Bibi Netanyahu e me, tramite Jared Kushner, per portare i palestinesi a Zvernec. E penso che i media occidentali dovrebbero essere molto più cauti, perché i fatti contano e devono sempre contare”. E ancora: “Non c’è motivo di preoccuparsi. Tanto più che sono coinvolti i migliori architetti, tra i più rinomati al mondo, nonché i migliori ingegneri e paesaggisti. E l’obiettivo non è quello di alterare la natura, ma di creare qualcosa di unico che sarà straordinario per gli albanesi e che sarà anche un dono dell’Albania a tutti voi in Europa”.