Decaro contro tutti: l’ex delfino di Emiliano vuole vincere le Regionali per lanciare la sfida a Elly Schlein

Centrosinistra a pezzi

Nonostante gli abbracci di facciata, l'europarlamentare è nettamente schierato contro la linea della segreteria nazionale del suo partito

Altro che baci e abbracci. Antonio Decaro non si è placato. Sta sotto traccia nella campagna elettorale per le regionali in Puglia in attesa del voto. Ma non ha mai smesso di coltivare l’ambizione di lanciare la sfida a Elly Schlein. Anzi, rilancia e raddoppia.

La facciata dell’unità

Decaro ha ricevuto la visita di Elly Schlein. Complimenti, citazioni, ovazioni da parte della segretaria nazionale del Pd. Ricambiati solo formalmente dall’ex sindaco di Bari. Stessa cosa nei riguardi di Michele Emiliano e Nichi Vendola, sempre osteggiati dal candidato a governatore nelle fasi di trattativa pre elettorali. Ma la realtà è assai diversa.

Le ambizioni di Decaro

L’europarlamentare sta buono e zitto fino al 24 novembre. Lancia segnali di distensione per non perdere consensi. Elogia il nemico storico Emiliano. Attacca come d’abitudine il centrodestra. Ma ha un disegno preciso e chiaro: utilizzare un’eventuale vittoria a Bari per lanciare la sua candidatura alla segreteria nazionale. Confidando nei risultati che arriveranno da Venezia e Napoli.

Veneto e Campania sullo sfondo

Una sua chiara vittoria e una netta sconfitta in Veneto è quello che in fondo il parlamentare europeo auspica. E se in Campania la rimonta di Cirielli avesse successo (o anche se il candidato del centrodestra arrivasse a pochissima distanza da Fico), Decaro getterebbe definitivamente la maschera. Perché il Pd ha perso laddove poteva vincere (Marche e Calabria), straperderà a Venezia e potrebbe addirittura perdere la Campania. Già al congresso nazionale del 2023, l’allora primo cittadino di Bari sostenne apertamente Bonaccini contro Schlein. Per l’esponente pugliese, che si proclama riformista, la linea di Largo del Nazareno è la più sbagliata possibile in vista delle elezioni politiche del 2027. E se conquisterà al Regione dirà che è stato un suo successo e metterà come obiettivo primario il congresso nazionale che si svolgerà nel 2026. Con il chiaro obiettivo di scalzare Schlein.