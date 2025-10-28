Puglia, Decaro recluta i super dirigenti di Emiliano. FdI: “Mercato delle vacche a sinistra”

La denuncia

L'europarlamentare che si candida a guidare la Regione va a cooptare tutti gli uomini chiave di Michele Emiliano

Antonio Decaro vuole raccogliere il testimonio dall’amico-nemico Michele Emiliano e mette in campo i burocrati più potenti della Regione Puglia. A denunciarlo è Fratelli d’Italia.

Le contraddizioni

E’ il gruppo regionale di Fratelli d’Italia a scrivere una dura nota su clientelismo che caratterizza il centrosinistra e sulle commistioni con i ruoli di potere apicali.

“Stiamo assistendo in questa campagna elettorale a una paurosa commistione di ruoli istituzionali e pubblici-scrivono i consiglieri regionali di FdI- che senza pudore o sono candidati o tifano per il potente di turno: avevamo già segnalato il caso di molti dirigenti e funzionari regionali che erano andati alla Fiera del Levante a scrivere il programma del candidato presidente del centrosinistra. Un vero e proprio paradosso: i dipendenti regionali (specie quelli apicali) sono chiamati ad attuare le linee programmatiche che la politica (quella che verrà fuori dalle urne come vincitrice) stabilisce, non a scriverle, perché altrimenti viene meno quella terzietà richiesta a chi lavora nell’interesse di tutta la collettività e non di una parte… e che viene pagata da tutti i pugliesi non solo quelli di centrosinistra“.

“I pugliesi li spazzeranno via”

Il documento del gruppo di FdI continua con toni sempre duri: “Ma di fronte a questa vergognosa commistione fanno, infine, sorridere i like che l’agenzia regionale PUGLIAPROMOZIONE mette ai post del candidato presidente del centrosinistra. In questo caso si tratterebbe anche di una improvvisa giravolta dei vertici, il direttore Luca Scandale, che essendo in scadenza si sveste della casacca di fedelissimo di Michele Emiliano ed è pronto a vestire quella del possibile nuovo padrone, Antonio Decaro”. La nota dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia conclude con un invito esplicito che sa di sfratto al centrosinistra: “Hanno fatto i conti senza i pugliesi… che li spazzeranno via!”.