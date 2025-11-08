Candidato di Decaro indagato: è accusato di avere istigato gli spari contro un allenatore di calcio

consigliere uscente

Mauro Vizzino, secondo la Procura di Lecce, avrebbe avuto un ruolo determinante nell'intimidazione contro il tecnico della Carrarese, squadra che milita in serie B. Lui respinge ogni accusa: Totalmente estraneo, vado avanti

La Procura di Lecce ha firmato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti del consigliere regionale pugliese uscente e ricandidato per il centrosinistra nella lista ‘Per la Puglia’, Mauro Vizzino, di 44 anni, L’inchiesta riguarda l’intimidazione subita a Melendugno oltre due anni fa, dall’attuale allenatore della Carrarese (serie B), Antonio Calabro. In particolare, nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio del 2023, l’auto di Calabro fu colpita da alcuni proiettili di fucile.

L’accusa

Secondo l’accusa il mandante dell’intimidazione fu l’altra persona indagata in questa vicenda, il calciatore 36enne Leonardo Perez, che in quelle settimane giocava nella formazione allenata da Calabro, la Virtus Francavilla Fontana (all’epoca dei fatti in Lega Pro). Entrambi sono accusati di minacce. Vizzino, cognato del calciatore, è ritenuto l’istigatore dell’attentato. Il consigliere regionale respinge ogni accusa. Al momento risultano ignoti gli esecutori materiali. In un primo momento la Procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che vedeva Perez come unico indagato. Il gip aveva disposto un supplemento di indagine che ha portato ad ulteriori accertamenti e alla notifica dell’avviso di fine indagine a carico di Vizzino e Lopez, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.

Vizzino: “Estraneo ai fatti”

Mauro Vizzino ha diffuso una dichiarazione sulla vicenda. “Scopro dagli organi di stampa la notizia della mia iscrizione nel registro degli indagati quale presunto istigatore di minacce che risalirebbero a due anni fa e nei confronti di una persona che non conosco. Io non ho ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria, ma posso affermare senza alcuna possibilità di smentita di essere totalmente estraneo alla vicenda, io non sono mai stato coinvolto in alcun modo in questa inchiesta che ha dell’incredibile e che si inquadra su binari comportamentali che non mi appartengono“.

Decaro: “Fiducia in Vizzino farà le sue valutazioni”

Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza, ha commentato così la questione giudiziaria del consigliere regionale. ““Ho visto la notizia giornalistica. Ho sempre avuto grande fiducia nella magistratura. Devo dire che il consigliere regionale Mauro Vizzino ha sempre avuto grande fiducia dei suoi colleghi consiglieri regionali. Quando riceverà anche lui la documentazione farà le valutazioni più opportune“, ha aggiunto l’europarlamentare del Pd.