Lobuono dà la carica al centrodestra: “Puglia da 20 anni in mano al Pd, è ora di cambiare”

Le regionali

Se i cittadini sono stanchi di vent’anni di promesse non mantenute, hanno finalmente l’occasione di scrivere una pagina nuova per la Puglia. Serve coraggio, partecipazione e la forza del voto libero

“Vent’anni di governo ininterrotto da parte della sinistra sono tanti, troppi per la Puglia”. A dirlo Luigi Lobuono, candidato governatore del centrodestra. Nel suo intervento, Lobuono ha sottolineato come l’attuale europarlamentare e candidato del centrosinistra “non possa presentarsi come elemento di novità”, ricordando che “è stato capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e, successivamente, sindaco con uomini di riferimento in Giunta e in Consiglio”.

Le parole di Lobuono

Decaro oggi elenca cifre, proposte e promesse, ma la domanda che i cittadini devono porsi è una sola: avendo fatto parte del governo della Puglia per due decenni, perché non ha risolto prima i problemi della regione?”, ha affermato il candidato del centrodestra.

Lobuono ha citato i principali nodi ancora aperti – sanità, agricoltura, crisi idrica, gestione dei rifiuti, lavoro e impresa – accusando il centrosinistra di aver lasciato la Puglia in una condizione di stallo. “Tutti questi fallimenti portano anche la sua firma – ha aggiunto – e la conferma è che gran parte degli assessori uscenti e dei consiglieri della sua cerchia si stanno ricandidando al suo fianco”.

È il momento della svolta – ha aggiunto Lobuono –. Se i cittadini sono stanchi di vent’anni di promesse non mantenute, hanno finalmente l’occasione di scrivere una pagina nuova per la Puglia. Serve coraggio, partecipazione e la forza del voto libero”.

Coalizione a trazione comunista

Il candidato ha parlato anche della direzione politica della coalizione avversaria, definendola “una sinistra a trazione comunista, segnata dall’alleanza tra Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle”. A suo giudizio, questa componente potrà contare “sul voto di chi punta a conservare privilegi e posizioni, mentre noi stiamo lottando con serietà e impegno per dare ai pugliesi una reale possibilità di cambiamento”.

“Decaro rappresenta il passato”

“Antonio Decaro rappresenta il passato- ha concluso il candidato del centrodestra- e per questo è giunto il momento che la Puglia cambi passo e guardi a un futuro diverso”.