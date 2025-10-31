Trovata morta a Siena Miriam Oliviero: da tre giorni non rispondeva al telefono. Disposta l’autopsia

La tragedia

Il corpo ritrovato nei pressi di piazza del Campo. La Procura indaga sui motivi del decesso. La giovane aveva solo 24 anni

E’ stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d’Arbia , scomparsa da martedì scorso. La giovane è stata trovata da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Proprio nell’area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne.

L’ultimo contatto con la famiglia martedì scorso

L’ultimo contatto con la famiglia risaliva alle 13:50 di martedì 28 ottobre, quando Miriam aveva chiesto ai genitori cosa fare in caso di un ritardo al lavoro, previsto per le 15 alla biblioteca comunale di Monteroni. Poi, il silenzio. “Non aveva più un centesimo – avevano raccontato i genitori – quindi, se si è allontanata, lo ha fatto senza mezzi propri o con qualcuno. Forse ha incontrato una persona che, approfittando della sua fragilità, l’ha convinta a fare qualcosa contro la sua volontà”.

Secondo le prime informazioni, la giovane non aveva con sé denaro né punti di riferimento stabili a Siena, e la famiglia aveva escluso che potesse essersi rifugiata presso amici o conoscenti. In un primo momento non era stato escluso un possibile allontanamento volontario, ma l’epilogo purtroppo ha smentito ogni speranza.

Il telefono di Miriam squillava senza risposta

Miriam Oliviero era residente a Monteroni d’Arbia e da martedì non si avevano più sue notizie. Si era allontanata da casa nel primo pomeriggio e da allora il suo telefono continua a squillare senza risposta. Da li erano iniziate le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Disposta l’autopsia per capire le cause della morte

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti il magistrato di turno e il medico legale per i rilievi. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause della morte e a ricostruire le ultime ore di Miriam Oliviero.