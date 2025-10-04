Strage stradale nel Materano: 4 morti e 6 feriti, le vittime viaggiavano sulla stessa vettura

Scontro tra auto e camion

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri.

Il bilancio dei morti è stato annunciato dai vigili del fuoco del comando provinciale, secondo cui ci sarebbero anche altri sei feriti. Le vittime, che erano a bordo di una macchina assieme ad altre sei persone, si sono scontrate con un’altra automobile e un camion. Gli individui rimaste coinvolte nel sinistro sono state trasferite nei vari ospedali della zona. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, la Polizia di Stato e anche un elisoccorso. Secondo le prime informazioni, vittime e feriti sarebbero tutte di nazionalità pakistana, ma gli accertamenti e le identificazioni sono ancora in corso.

Le dieci persone rimaste coinvolte nell’incidente, stando a quanto riporta Il Messaggero, si trovavano tutte in un solo veicolo che era omologato per sette persone. Al momento, secondo Skytg24, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico dall’Anas, per garantire le operazioni di salvataggio, l’estrazione dei passeggeri dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli.