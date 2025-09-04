Auto sulla folla a Berlino: travolto un gruppo di 15 bambini e un’accompagnatrice. Non è terrorismo

L'incidente

Un’automobile è piombata su 15 bambini e un’accompagnatrice a Berlino verso le 13.10, causando diversi feriti. A darne il primo responso è stata la Bild, precisando che si tratta di un incidente stradale. Il conducente stava guidando la sua Bmw, quando ad un tratto ha impattato contro le vittime: 3 di loro sono rimasti leggermente feriti e trasferiti alla vicina clinica Virchow, mentre l’assistente dei piccoli è all’ospedale in condizioni critiche . Le foto, pubblicate dal giornale tedesco, ritraggono il responsabile dell’incidente appoggiato alla propria macchina mentre gli agenti della polizia lo interrogano. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Wedding lungo la Seestrasse, all’angolo con Dohnagstell e adesso sul posto sono arrivate molte persone.

I bambini che facevano parte del gruppo, stando alle notizie disponibili, avevano tra i 7 e gli 8 anni. Il conducente dell’auto è rimasto illeso dopo il sinistro stradale e secondo i servizi d’emergenza tedeschi si tratterebbe esclusivamente di un’incidente. Il faro della macchina è visibilmente ammaccato mentre la polizia e i vigili del fuoco si trovano ancora sul posto per prestare soccorso alle vittime e per mettere in sicurezza la zona. Al momento le dinamiche dell’incidente non sono chiare e non si sa se l’uomo abbia perso il controllo della macchina o meno.