Ancora un incidente per un “contromano”. Un uomo di 88 anni si è scontrato con un’altra macchina sulla Torino-Bardonecchia

La moglie è morta sul colpo

È l’estate degli incidenti stradali. Per la seconda volta in pochi giorni, un uomo anziano di 88 anni si è scontrato, a bordo di una Panda, con un’altra macchina sull’autostrada 32 Torino-Bardonecchia-Frejus, all’altezza dello svincolo di Borgone Susa. L’anziano stava viaggiando contromano verso Torino sulla carreggiata in direzione della Francia. La moglie ultraottantenne dell’uomo è morta sul colpo, mentre il marito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto del capoluogo piemontese. Le sue condizioni sono critiche a causa di un trauma toracico e di un ematoma al collo: al momento la prognosi è riservata. Invece, l’uomo ultratrentenne che viaggiava sull’altra vettura coinvolta è rimasto ferito in modo meno grave, ma è stato comunque trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli.

Qualche giorno fa, un incidente simile si è verificato sull’autostrada Torino-Milano, dove un 82enne che stava percorrendo il tragitto contromano ha provocato la morte di 4 persone, morendo a sua volta nello scontro. L’unica sopravvissuta è stata una donna di 37 anni, che ha subito il ricovero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Uomo di 88 anni contromano sull’A32 si scontra con un’altra macchina

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche le squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti di Susa e Rivalta di Torino, assieme all’elicottero “Drago” del reparto volo del comando provinciale. Anche gli gli ausiliari della Sitaf sono accorsi sul posto, con gli agenti della polizia stradale di Susa, a cui spettano i rilievi e gli accertamenti sul sinistro stradale. Nel frattempo, la tratta è stata chiusa tra gli svincoli di Borgone e Chianocco in entrambe le direzioni di marcia. In seguito si sono avvicendate code di traffico che sono state canalizzate sulle strade statali.