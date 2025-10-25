Edicola SOSTIENICI

Roma, turista giapponese precipita dal muro del Pantheon e muore: disposta l’autopsia

Un volo di 7 metri

L'uomo, 69 anni, era in vacanza con la figlia. Sono in corso accertamenti per capire cosa abbia provocato l'incidente: un malore o una disattenzione

Cronaca - di Giovanni Teller - 25 Ottobre 2025 alle 16:03

Un turista giapponese di 69 anni, Hibino Morimasa, è morto dopo essere caduto dal muro che circonda il Pantheon venerdì sera. Il muretto che delimita il fossato, che ha una profondità di 7 metri, è usato spesso dai turisti e dai cittadini romani come sedile dopo le visite al mausoleo. L’uomo si trovava in vacanza con la figlia. È stata lei a dare l’allarme.

Turista giapponese precipita dal muro del Pantheon e muore

Per recuperare il corpo dell’anziano, i vigli del fuoco hanno dovuto forzare il cancello d’entrata del monumento. Ancora poco chiare le cause della caduta: secondo alcune ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore, altre ipotizzano che si sia sporto troppo per fare un selfie. Sull’incidente sono in corso le indagini e la salma sarebbe stata trasportata all’ospedale per l’autopsia.

Le indagini per capire come sia avvenuto l’incidente

Oltre ai pompieri, sul posto è arrivato il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso già avvenuto del 69enne. Anche la Polizia e gli agenti di Roma capitale sono giunti al Pantheon, per procedere con le indagini sull’accaduto. A quanto pare, la vittima era seduta alle spalle del mausoleo rispetto all’ingresso davanti piazza della Rotonda, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio. 

 

