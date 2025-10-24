Le grandi manovre della Germania fermate dalla polizia tedesca. Figuraccia in Baviera: sparatoria tra soldati e agenti

Effetto Sturmtruppen

Un’esercitazione militare in Germania è terminata in maniera imbarazzante per le forze armate tedesche, dopo che un soldato è rimasto ferito in una sparatoria, colpito dalle armi di alcuni agenti di polizia che hanno scambiato i militari tedeschi per potenziali terroristi.

Le grandi manovre finiscono in un’imbarazzante sparatoria

L’imbarazzante incidente è avvenuto mercoledì sera nella città di Erding, in Baviera a nord-est di Monaco, quando la polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava “un uomo con una pistola lunga”, secondo la polizia bavarese. Gli agenti che hanno risposto alla chiamata hanno circondato l’area e, in mezzo a quello che i funzionari hanno poi descritto come un “errore di comunicazione”, hanno aperto il fuoco.

“È stato un errore di comunicazione”, ha detto un portavoce della polizia all’agenzia di stampa tedesca Dpa, aggiungendo che la polizia locale non era a conoscenza del fatto che nell’area si stesse svolgendo un’esercitazione della Bundeswehr. Il soldato, che stava partecipando a un’esercitazione di simulazione di combattimento in tempo di guerra, è stato colpito e ferito leggermente. È stato curato in ospedale e dimesso più tardi la notte stessa, ha detto la polizia.

Più di qualche utente social ha commentato tirando fuori il paragone con Sturmtruppen, i soldati tedeschi della seconda guerra mondiale immortalati dalla matita di Bonvi e finiti anche in un film con Renato Pozzetto.

L’esercitazione in Germania finisce in sparatoria con la polizia tedesca

La sparatoria è avvenuta nel corso dell’operazione “Marshal Power”, un’esercitazione di difesa su larga scala che ha coinvolto diverse centinaia di soldati in 12 distretti bavaresi. La Bundeswehr ha detto che l’esercitazione aveva lo scopo di testare il coordinamento tra soldati, polizia, vigili del fuoco e servizi di soccorso in uno scenario di finta difesa nazionale.

Secondo Bild, la polizia militare della Bundeswehr potrebbe aver sparato a salve contro gli agenti che hanno risposto, apparentemente scambiandoli per parte dell’esercitazione in corso. La polizia, ignara dell’esercitazione, avrebbe risposto al fuoco con proiettili veri, ferendo il soldato.

La polizia ha confermato che le unità locali non erano state coinvolte nella pianificazione dell’esercitazione e non erano a conoscenza del fatto che quel giorno sarebbe stato attivo personale armato nell’area. “Stiamo ora esaminando intensamente dove la comunicazione si è interrotta”, ha detto un portavoce della polizia. La polizia criminale statale bavarese e i pubblici ministeri di Landshut hanno aperto un’indagine sull’incidente.