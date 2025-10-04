Grave incidente al Mugello: il motociclista italiano Paolo Conte in rianimazione al Careggi

Le dinamiche della caduta

Grave incidente in pista al Mugello per il pilota di moto Paolo Conte mentre era in gara con le Sport Bike al Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ).

Secondo alcune ricostruzioni il motociclista, che ha 21 anni, nel corso del penultimo giro avrebbe urtato un altro pilota all’uscita della curva Bucine, che è l’ultima prima del rettilineo del traguardo. Conte è caduto a finire nella ghiaia. Le conseguenze sono apparse subito serie ed è stata esposta la bandiera rossa per interrompere la corsa e permettere ai sanitari di entrare in pista per dare soccorso. Il centauro è stato stabilizzato, intubato e successivamente trasportato in eliambulanza all’ospedale di Careggi a Firenze. Le sue condizioni allo stato sono definite molto critiche.

La dinamica dell’incidente

La smentita di Davide Conte

In un primo momento le agenzie avevano diffuso la notizia che il ragazzo coinvolto fosse Davide Conte, un altro centauro, ad essere coinvolto. Invece lo stesso Davide Conte l’ha smentita in una dichiarazione. Si tratta di Paolo Conte. Un omonimo.

Paolo ha 21 anni, viene da Brezza, una frazione di Grazzanise in provincia di Caserta, e il suo nome per un incredibile errore di omonimia è finito oggi al centro di una confusione nazionale. Davide Conte si era infortunato lo scorso 5 settembre ad Imola e da allora è fermo ai box. “L’altro ragazzo non è mio parente, ma condividiamo lo stesso cognome. Purtroppo tutti hanno riportato la notizia che fossi io. Mi hanno scambiato…“, ha detto il ragazzo.