Suora aggredita a Gerusalemme: spinta a terra e colpita con un calcio. Arrestato un uomo (video)

Sul Monte Sion

Una suora francese è stata aggredita a Gerusalemme, sul Monte Sion, in un episodio ripreso in video che ha suscitato forte indignazione. Le immagini, diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate dai media locali, mostrano il momento in cui un uomo la raggiunge correndo, la spinge a terra e la colpisce con un calcio.

L’aggressione ripresa in video

L’attacco è avvenuto martedì scorso in una delle aree più sensibili della città. Nel filmato si vede l’uomo avvicinarsi rapidamente alla religiosa, scaraventarla a terra e colpirla prima di allontanarsi. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media internazionali.

Arrestato un sospettato

Dopo la segnalazione, la polizia israeliana è intervenuta immediatamente avviando le indagini. In breve tempo è stato arrestato un uomo di 36 anni, sospettato dell’aggressione.

Le autorità hanno ribadito in una nota che ogni attacco contro membri del clero e comunità religiose viene trattato “con la massima serietà”, sottolineando una linea di tolleranza zero verso ogni forma di violenza.

La posizione delle autorità

Il ministero degli Esteri israeliano ha definito l’episodio “un atto vergognoso”, assicurando l’impegno del Paese nel garantire la libertà di culto per tutte le religioni in una città sacra a ebrei, cristiani e musulmani.

Il ringraziamento dopo l’aggressione

Padre Olivier Poquillon, direttore della Scuola francese, ha ringraziato pubblicamente le persone intervenute in aiuto della suora, insieme a diplomatici e accademici che hanno espresso solidarietà.

Il video