Il Primo Maggio della Meloni dai ragazzi autistici di Pizzaut: “Siete i lavoratori più straordinari” (video)

Foto: Agenzia Vista / Video da Youtube

La visita a Monza

Un Primo Maggio di amicizia, mozzarella e basilico quello della premier Giorgia Meloni insieme ai pizzaioli con sindrome dello spettro autistico che gestiscono Pizzaut a Monza. “Nel giorno della festa dei lavoratori sono venuta a salutare i lavoratori più straordinari”, ha detto la presidente del Consiglio nel ristorante, inaugurato nel 2021, gestito da ragazzi e ragazze autistici e vuole promuovere inclusione, autonomia e inserimento nel lavoro. La visita è stata anche un’occasione per omaggiare i ristoratori e le ristoratrici di una bandiera italiana. “Avere la presidente del Consiglio, il primo maggio, in un luogo dove tutti i lavoratori sarebbero stati esclusi dal mondo del lavoro, e’ un messaggio straordinario. Che ha un valore immenso”, ha detto il fondatore di PizzAut, Nico Acampora. E la premier: “Il messaggio potentissimo è il tuo con questa cosa in cui nessuno credeva, in cui hai creduto e in cui ora tutti devono credere”. Al termine del pranzo, Meloni ha scattato foto con i ragazzi e ha ricevuto un grembiule rosso con la scritta: “PizzAut. Vietato calpestare i sogni”.

Meloni dai ragazzi di Pizzaut dopo Mattarella

Quella di Giorgia Meloni non è la prima visita istituzionale a PizzAut, il ristorante di Monza fondato da Nico Acampora e gestito da ragazzi con disturbi dello spettro autistico che la premier ha scelto per il pranzo del Primo Maggio. Nel 2023, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il locale – il secondo dopo quello di Cassina de’ Pecchi (Milano) – è stato inaugurato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha mantenuto un legame speciale con questa realtà. Nel settembre dello scorso anno, subito dopo il “bidone” di una comitiva di cinquanta insegnanti che non si è presentato dopo aver prenotato, Mattarella aveva telefonato ad Acampora per “abbracciare tutti” i ragazzi e stare loro vicino “nei momenti delle piccole e grandi difficoltà”. Una sorpresa ricambiata alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, quando fuori dall’Hotel de la Ville di Monza Mattarella ha trovato Nico Acampora e i suoi ragazzi a salutarlo.

La gratitudine del fondatore di Pizzaut

‘ stata una visita molto intensa, credo che passare il Primo Maggio in un ristorante dove ci sono 41 ragazzi autistici, che di solito sono completamente esclusi dal mondo del lavoro, sia una scelta importante. Una scelta che dice alla Nazione, sia alla parte pubblica sia alle aziende private, che è un errore gravissimo escludere le persone con disabilità, e in modo particolare quelle autistiche, dal mondo del lavoro”. Lo dice all’Adnkronos Nico Acampora, fondatore di PizzAut, sulla visita di oggi della presidente del consiglio Giorgia Meloni che, in occasione della Festa del Primo maggio, è stata al ristorante di Monza della Fondazione, realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici.

ll racconto di Acampora

Acampora racconta che Meloni ha pranzato insieme ai ragazzi. “Le abbiamo preparato una pizza tricolore, una ‘Pizza Italia’ – sottolinea il fondatore di PizzAut – con pomodoro, fior di latte e sopra, a crudo, tre guarnizioni diverse, in mezzo una burrattina pugliese, della rucoletta fresca condita con olio balsamico e pomodorini freschi in modo tale da fare una bella bandiera italiana e mettere insieme anche un po’ di specialità regionali”.

La premier è stata “di una disponibilità incredibile”, riferisce Acampora. “Mi ha colpito la sua disinvoltura – prosegue – è stata bene con i ragazzi ascoltandoli, abbiamo parlato del baskin, che è un basket inclusivo molto particolare, ma anche di alcune norme che potrebbero essere migliorate sul tema dell’inclusione lavorativa”.