Tragedia nel motociclismo: è morto Luca Salvadori, pilota e youtuber. L’incidente in Germania (video)

Tragedia nel mondo del motociclismo: è morto domenica mattina Luca Salvadori, pilota e youtuber milanese, vittima di un incidente sabato 14 settembre, durante una gara ieri in Superbike a Frohburg, in Germania, nell’IRRC, l’International Road Racing Championship 2024, campionato europeo che si corre su strada.

Il pilota milanese, 32 anni, come riporta il sito Motorbox, era impegnato nell’ultima tappa del campionato. Luca Salvadori è rimasto coinvolto con la sua Ducati nella caduta del tedesco Didier Grams al primo giro della classe SBK-STK 1000.

Trasportato d’urgenza in ospedale, Salvadori è deceduto nella notte per le gravi ferite riportate. La notizia della sua morte è stata diffusa questa domenica mattina, gettando nello sconforto il mondo degli appassionati di motociclismo. Salvadori, oltre che pilota, era una figura di spicco nel panorama dei social network grazie al suo canale YouTube, seguito da oltre 580.000 iscritti.

Salvadori, che aveva 32 anni, stava correndo in Germania con una wild card con l’obiettivo di prepararsi al Tourist Trophy, celebre quanto pericolosa corsa motociclistica che si corre sull’Isola di Man. S

Salvadori si divideva tra l’attività di pilota e quella di youtuber, portata avanti con successo tanto che il suo canale ha oggi vanta oltre 580.000 iscritti. Come riferisce il Corriere dello Sport, nel 2023 era arrivato a correre il Mondiale di MotoE con la Pramac Racing. Fermato da un infortunio, Salvadori era tornato quest’anno con un programma ricco di gare e l’obettivo ambizioso di correre il Tourist Trophy.

Luca Salvadori era popolarissimo sui Social per la sua abilità di divulgatore e per la sua spiccata simpatia, che lo ha portato a conquistare l’interesse del mondo della Rete e non solo degli appassionati di motociclismo.