Lo youtuber Kazuosan ritrovato in un ospedale del New Jersey: il giallo del video in stato confusionale

È stato ritrovato Cosimo Corrado, il 21enne youtuber salernitano conosciuto sul web come Kazuosan arrivato pochi giorni fa a New York e del quale non si avevano più notizie. Ne danno notizia i familiari sui social, anche con un video in cui festeggiano la notizia del ritrovamento giunta dagli Usa e ringraziano tutti quelli che hanno condiviso l’appello per ritrovarlo. “Grazie a tutti che avete condiviso, grazie a tutte le televisioni, grazie a tutti i giornalisti. Grazie a tutti”, hanno detto i familiari in un video.

Il ragazzo, secondo quanto riferito da La Voce di New York, al momento, è ricoverato in un ospedale del New Jersey. Le sue condizioni di salute secondo le prime indiscrezioni sarebbero buone. Nelle prossime ore il ragazzo, molto conosciuto sul web con lo pseudonimo di Kazuosan, dovrebbe essere raggiunto dai familiari che sono in volo verso gli Stati Uniti.

Kazuosan dovrà spiegare le ragioni della misteriosa scomparsa

Cosimo si trovava negli Stati Uniti per motivi di lavoro, come rivelato dagli stessi familiari. Il giovane, che vive da tempo a Milano, aveva deciso di raggiungere New York per registrare un video presso la pizzeria “San Matteo”. Il proprietario del locale, Ciro Casella, è originario di Salerno, proprio come lo youtuber. Nonostante ciò, come affermato dai suoi parenti, Cosimo non ha mai messo piede nella celebre pizzeria newyorkese.

Il giallo del video girato a piedi nudi all’alba a Manhattan

Dopo oltre 48 ore di ricerche, nella tarda serata di lunedì è arrivata finalmente la notizia dello scampato pericolo: il 21enne è stato ritrovato presso una struttura ospedaliera del New Jersey.

Una volta ripresosi completamente, infine, sarà lo stesso ragazzo a fornire alle autorità statunitensi i dettagli della sua misteriosa scomparsa. Incluso quel video girato da Kazuosan a piedi nudi a Manhattan in stato confusionale e postato su Instagram. L’ultimo video prima di sparire misteriosamente per tre giorni.