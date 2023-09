Youtuber italiano scompare nel nulla a New York: appello social per ritrovare Kazuosan (video)

Sono ore di apprensione per la sorte di Cosimo Corrado, youtuber salernitano scomparso misteriosamente a New York, dove era atterrato da pochi giorni: il giovane, che è noto in Rete con il soprannome di Kazuosan e che su YouTube vanta oltre un milione di follower, non dà sue notizie da ormai 72 ore.

Sabato pomeriggio, come riporta il giornale on line La voce di New York, il ventunenne si trovava a Manhattan: da quel momento, la famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lui.

Da alcune ore sul web circolano numerosi appelli rivolti a chiunque abbia sue notizie, rilanciati e condivisi anche dai suoi familiari. Al momento, però, non sembrerebbero esserci novità. Molti colleghi youtuber hanno inondato la piattaforma con numerosi video, chiedendo un aiuto per rintracciare il ventunenne a chiunque possa averlo visto o incrociato tra le strade di Manhattan.

Scomparso a New York: un volantino per cercare lo youtber

Venerdì 8 settembre, l’ultima traccia Instagram della sua presenza a New York: un reel di una passeggiata a piedi scalzi per la città. Quanto accaduto il giorno dopo, l’ha raccontato un suo amico youtuber, Captain Blazer: «Cosimo, alle 6.30 del mattino – ha detto in un video-appello sui social – ha chiesto a mia madre come fare per prendere un taxi a New York. Ma le sue frasi erano sconclusionate, confuse. Da quel momento abbiamo perso le tracce».

La notizia della scomparsa è stata diffusa attraverso un volantino pubblicato sui social: “Lui è Cosimo, ha 21 anni ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan”. Il volantino riporta la foto del giovane ed è tradotto anche in inglese. “Da qualche giorno è a New York ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato era a Manhattan, intorno alle 6.30 p.m. ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattate la polizia o il numero 3889869780“.

Il messaggio è stato condiviso da migliaia di persone ed anche i salernitani residenti a New York hanno avviato il passaparola. I familiari, che stamane hanno presentato denuncia in Questura a Salerno, nelle prossime ore raggiungeranno New York. Il ragazzo aveva due cellulari, uno dei quali è stato rinvenuto per strada da un passante.