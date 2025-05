Da festa a spettacolo drammatico: al “British Superbike” incidente mortale per due piloti. L’impatto ripreso in diretta (video)

Indaga la Polizia

Inutili i soccorsi a bordo pista: per Owen Jenner di 21 anni e Shane Richardson di 29 la caduta è stata fatale. Coinvolti anche altre 9 piloti, uno ha riportato ferite gravi

I piloti inglesi Owen Jenner di 21 anni e Shane Richardson di 29 sono morti per un incidente mortale in moto avvenuto ieri all’evento di “British superbike”, organizzato ad Oulton park a Little Budworth in Cheshire e annullato dopo il tragico epilogo. Altri 9 piloti si sono rimasti coinvolti nella caduta e il personale medico è immediatamente accorso sul posto per aiutare le vittime. Jenner e Richardson sono stati medicati a bordo della pista, anche se gli sforzi dei soccorritori sono stati inutili: il primo è morto a causa di un trauma cranico che il Daily mail definisce «catastrofico», mentre il secondo è stato trasferito al Royal Stoke University Hospital con gravi ferite al torace, morendo prima dell’arrivo.

La scena dell’incidente mortale dei piloti di superbike ripresa in diretta televisiva

La scena dell’incidente è stata ripresa in diretta televisiva: secondo quanto emerge dal girato, un pilota è uscito fuori pista alla prima curva dopo aver perso il controllo della moto. Poi lo stesso ha perso aderenza sull’asfalto e si è scontrato con un altro concorrente. Successivamente, diverse moto sarebbero cadute a causa della confusione provocata dall’ incidente e uno dei motocicli ha persino preso fuoco. In una nota ufficiale, MotorSport Vision Racing (Msvr) ha confermato la notizia della morte di Jenner e Richardson, informando anche sulle condizioni degli altri piloti.

«Tom Tunstall, numero 47, è stato inizialmente medicato in pista ed è stato portato al centro medico del circuito, successivamente è stato trasferito al Royal Stoke University Hospital con gravi lesioni alla schiena e all’addome – si legge nel comunicato – Altri cinque piloti sono stati trasferiti al centro medico del circuito con ferite lievi, che non hanno richiesto il trasferimento in ospedale. Questi piloti erano il numero 9 Carl Harris, il numero 39 Max Morgan, il numero 48 Cameron Hall, il numero 78 Freddie Barnes, il numero 95 Morgan McLaren-Wood.

Nonostante tutto, la nota ha riportato anche notizie confortanti: «Altri tre piloti sono rimasti coinvolti, ma illesi. Questi piloti erano il numero 25 Lewis Jones, il numero 37 Corey Tinker e il numero 90 George Edwards». Il Motorcycle Circuit Racing Control Board e MotorSport Vision Racing stanno investigando sulle dinamiche dell’incidente, in collaborazione con la Polizia del Cheshire e il medico legale.