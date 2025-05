Tragico incidente nel parco di Yellowstone: morti 7 turisti, c’è anche una vittima italiana (video)

La conferma della Farnesina

“Una nostra connazionale è morta il 1 maggio in un incidente a Yellowstone, negli Stati Uniti”. Lo ha detto all’Adnkronos la Farnesina. La turista era fra le sette persone decedute in un violento scontro che ha coinvolto un furgone e un pick-up su un’autostrada nell’Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale, hanno riferito le autorità. “Il nostro consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia per fornire ogni assistenza”, ha aggiunto il ministero degli Esteri.

VIDEO: Seven people were killed in a two-vehicle crash on Thursday, involving a pickup truck and a passenger van that was operating as a tour vehicle for tourists near Henry’s Lake State Park. https://t.co/012wW6dEy0 📸: Courtesy Roger Merrill pic.twitter.com/DBZoUxxURA — KSL 5 TV (@KSL5TV) May 2, 2025

Le vittime di Yellowstone sono irriconoscibili: servirà il test del DNA

Il coroner della contea di Fremont, Brenda Dye, ha detto al New York Times che è in attesa dei risultati del test del DNA per identificare gli altri sei perché i corpi erano irriconoscibili. Ha detto che tutti e sei provenivano da fuori degli Stati Uniti. Due erano italiani. Il consolato generale cinese a San Francisco ha detto che cinque cittadini cinesi sono stati uccisi nell’incidente e altri otto sono rimasti feriti.

Roger Merrill, 60 anni, stava tornando a casa quando ha visto le fiamme inghiottire i due veicoli mentre gli astanti cercavano di prendersi cura dei sopravvissuti dal furgone sul lato dell’autostrada. Merrill ha detto di vedere spesso furgoni turistici sull’autostrada.

Il governatore dell’Idaho: “Stiamo indagando sulle cause dell’incidente”

“È un’autostrada molto pericolosa perché conduce all’ingresso principale del Parco Nazionale di Yellowstone”, ha detto. “È estremamente affollato”.

Merrill ha catturato il video del relitto con il fumo che copriva il furgone. A causa della posizione distante, Merrill ha detto di aver atteso con ansia l’aiuto dei primi soccorritori.

“Ci è voluto un tempo snervante perché arrivassero i soccorsi solo a causa della posizione”, ha detto. La polizia ha detto venerdì che un vice sceriffo della contea di Fremont è arrivato poco dopo l’incidente e, con l’aiuto di altri automobilisti, ha immediatamente aiutato gli occupanti del furgone feriti mentre prendeva fuoco.

Stiamo lavorando per ottenere “risposte su ciò che ha portato a questa terribile tragedia”, ha detto il governatore dell’Idaho Brad Little in un post sui social media. Il Dipartimento dei trasporti dell’Idaho aveva identificato l’autostrada per miglioramenti della sicurezza volti a ridurre la gravità degli incidenti, ma il progetto era ancora in fase di ricerca e pianificazione. Secondo l’agenzia, nel 2023 una media di circa 10.500 veicoli ha percorso quotidianamente quella parte dell’autostrada.