Faceva violentare le figlie da un “amico di famiglia”: condannato a sette anni e mezzo di carcere

Condannata anche la madre

I genitori, oggi privati dalla potestà di legge, avevano messo a disposizione dell'orco anche una stanza per gli incontri

Il tribunale di Cosenza ha condannato un uomo a sette anni e mezzo di carcere per avere fatto sì che le sue due figlie, minorenni, venissero violentate sessualmente da un amico di famiglia. Una triste storia che ha già visto condannare l’autore della violenza e la mamma delle piccole.

I fatti

Dovrà scontare sette anni e sei mesi di reclusione il padre delle tre ragazze di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, che favorì la violenza nei confronti delle sue due figlie minorenni e con un lieve deficit cognitivo, in cambio di pochi euro.

La vicenda, consumatasi tra il 2021 e il 2022 a San Giovanni in Fiore, era emersa grazie alla segnalazione delle insegnanti delle tre ragazzine. Le docenti, preoccupate per alcuni comportamenti anomali e segnali di disagio, si erano rivolte ai carabinieri che avviarono un’indagine delicata e complessa. Gli investigatori, con estrema riservatezza, avevano ricostruito un contesto familiare definito dagli inquirenti come “di estrema fragilità e degrado”.

Una stanza per le violenze

Gli abusi sarebbero avvenuti nell’abitazione di famiglia, dove l’uomo e la moglie ( di 46 e 48 anni) avrebbero messo a disposizione una stanza per gli incontri con l’amico di famiglia, in cambio di piccole somme di denaro.

Nello stesso procedimento, anche la madre delle ragazze era stata giudicata colpevole e condannata alla stessa pena, per aver permesso e favorito le violenze, oltre che per aver concesso l’uso della casa per gli incontri. Entrambi i genitori, nel gennaio 2022, avevano già ricevuto la sospensione della potestà genitoriale e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le ragazze seguite in comunità

Le vittime della violenza sono ora seguite in una comunità protetta, libere da due genitori così mostruosi. Il padre oggi condannato ha scelto il rito ordinario. Il Pm aveva chiesto undici anni di reclusione. L’autore delle violenze, anche lui con rito abbreviato, è stato condannato a 8 anni di carcere.