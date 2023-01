Inferno a Firenze, il padre violenta la figlia per anni. L’orco è un 50enne indiano arrestato oggi

Quando l’inferno è cominciato, lei non aveva neanche 14 anni. Un incubo che si è protratto ancora a lungo fino ad oggi quando, ormai 19enne, la ragazza ha denunciato il padre: un cittadino indiano, 50enne, da circa 27 anni in Italia. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. Reati infami, che elevano all’ennesima potenza la portata della loro efferatezza e drammaticità, qualora commessi in danno di una figlia…

Firenze, violenta la figlia per anni: arrestato 50enne indiano

La denuncia ha portato quindi all’arresto di oggi, che i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze hanno eseguito, in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ha emesso il Tribunale di Firenze, nei confronti dell’immigrato indiano. Le indagini sono partite dalla denuncia della ragazza, affidate ai carabinieri diretti dai magistrati del pool specializzato nei reati contro le fasce deboli presente nella Procura della Repubblica di Firenze.

Un inferno di abusi e segreti consumati tra le mura domestiche

I militari al lavoro sul caso, allora, hanno raccolto numerosi elementi probatori circa le condotte d’approccio sessuale che il genitore della giovane vittima ha messo in atto contro di lei. Uno scempio perpetrato a lungo e consumato sempre all’interno delle mura domestiche. Stando a quanto emerso dalle attività d’indagine, avviate lo scorso mese di giugno, la stessa vittima, una volta diventata maggiorenne, si è rivolta agli inquirenti per denunciare gli abusi sessuali subiti da parte del padre.

Anni di abusi, silenzi, e una fuga da casa prima della denuncia

Raccontando, a quel punto, tutti i soprusi e le violenze patite. Abusi fisici e mortificazioni psicologiche iniziate quando ancora non aveva compiuto 14 anni. Tra l’inizio e la fine dell’incubo, poi, il tentativo messo in atto di scappare da casa. E dopo anni di tacita sopportazione, e un ultimo tentativo di violenza sessuale – avvenuto alla fine dell’anno 2022, quando la ragazza aveva da poco fatto rientro a casa da un periodo che aveva trascorso altrove a seguito della fuga – la figlia si è definitivamente convinta ad allontanarsi da quella prigione e dall’orco che la terrorizzava e l’aggrediva ormai da anni.

Violenta la figlia per anni: l’orco è in casa…

Così, come i protocolli prevedono, la ragazza ha potuto rivolgersi a una una casa protetta per persone vittime d’abuso. L’uomo, incensurato, al termine delle formalità di rito conseguenti all’arresto, è stato associato alla casa circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’incubo per la giovane è finito, certo. Ma l’orrore per quanto subìto, e per così tanto tempo, lascerà una traccia indelebile.