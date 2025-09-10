Morto Paul Baccaglini, ex Iena e presidente del Palermo: trovato senza vita nella sua casa a Milano

Fu presidente del Palermo

E’ morto all’età di 41 anni l’italo-americano Paul Baccaglini, ex ‘Iena’ e per cinque mesi nel 2017 presidente del Palermo Calcio. Tutta la famiglia del programma di Italia1 è sgomenta e addolorata: “Ciao Paul, martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”. Questo l’estremo addio che campaggia sulle pagine social della trasmissione. Paul Baccaglini, l’ex Iena trovata morta in casa

A trovare il corpo senza vita di Baccaglini nella sua casa di Segrate sarebbe stata la compagna: secondo quanto si apprende si sarebbe trattato di un gesto volontario. Nato a Chicago e cresciuto a Pittsburgh, Baccaglini si era trasferito in Italia, a Padova, dove abitava la madre (italiana), da bambino. Sportivo, era stato un buon giocatore di basket, arrivando a giocare in serie C1. Lasciato lo sport si era poi buttato nel mondo dello spettacolo: alle prime esperienze in radio (Radio Padova e poi Rtl 102.5 per quasi tre anni) era seguita la televisione, come inviato delle Iene.

Baccagnini, le sue interviste ironiche ai politici

La sua specialità era intervistare in maniera scherzosa personaggi del mondo politico. Baccaglini per otto anni era stato legato sentimentalmente all’ex Velina Thais Wiggers. Chiusa la parentesi televisiva si era poi interessato al mondo della finanza, diventando un trader. Aveva creato diversi fondi e proprio attraverso uno di questi era arrivato a firmare il precontratto di acquisto della società Palermo, all’epoca militante in serie A.

Presidente del Palermo

Nel marzo del 2017 era avvenuta la presentazione ufficiale alla stampa con il piano di acquisto e l’illustrazione degli accordi con il suo predecessore Maurizio Zamparini. Il 19 aprile divenne presidente della società rosanero ma alla fine il progettò naufragò: a luglio di quell’anno Zamparini rifiutò la sua offerta di acquisto ritenendola priva di sufficienti garanzie. Sulla pagina Fb de Le Iene arrivano commenti pieni di dolore, di condoglianze alla famiglia, ma anche densi di interrogativi angoscianti sul gesto estremo con cui Baccaglini avrebbe deciso di troncare la sua vita. “Che sta succedendo a tanti giovani?”. “Non conosciamo cosa passa per la testa a queste persone che purtroppo soffrono”. Molti, pur non conoscendo quale sia la realtà dei fatti, riflettono sulla depressione che può preludere a questi gesti definitivi.

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017″. Così in una nota il club rosanero.