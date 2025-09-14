Interrogato dalla Fbi l’amante transgender dell’assassino di Kirk. “Gli ha sparato mentre parlava dei trans”

La rivelazione di Fox News

A dare per prima l’anticipazione è statavBrooke Singman di FOX News riferendo che Tyler Robinson, il presunto killer di Charlie Kirk “viveva con il suo compagno transgender”. Compagna che in queste ore viene interrogata dagli agenti della Fbi.

“Assassinato mentre parlava dei killer trans”

Il presunto assassino di Charlie Kirk, Tyler Robinson, viveva con un partner transgender che era in procinto di passare da maschio a femmina, ha confermato sabato una fonte delle forze dell’ordine al New York Post.

Il partner dell’assassino, che deve ancora essere citato pubblicamente dalle autorità, ma che i media hanno già identificato, sta ora collaborando pienamente con l’FBI nelle indagini sulla sparatoria mortale dell’attivista conservatore, ha aggiunto la fonte.

Secondo i registri pubblici, Lance Twiggs, 22 anni, risiedeva allo stesso indirizzo in cui viveva Robinson. Un parente di Twiggs ha confermato al quotidiano newyorkese che “sì, erano conviventi”.

Lance Twiggs, 22 anni, il partner trans interrogato dalla Fbi

Il membro della famiglia, che ha chiesto di non essere identificato, ha detto che Twiggs era la “pecora nera” della loro famiglia di Saint George, nello Utah, ma ha rifiutato di speculare su una relazione romantica tra i due uomini.

Ha detto che non conosceva la politica del suo parente o se Twiggs stesse facendo la transizione per diventare una donna, ma ha aggiunto che non l’avrebbe sorpreso. Il membro della famiglia ha detto che sapeva che Twiggs era stato portato via per essere interrogato dalla polizia.

Spunta anche la pista dei complici. Come riferisce un vicino della coppia, due settimane fa diverse persone, alla guida di auto con targhe fuori dallo Stato, sono state viste entrare e uscire. “Non davano una bella impressione”, ha detto il vicino.

“Quanti transgender sono stati assassini di massa?” E parte il colpo

Dopo la notizia del compagno trans, molti hanno collegato il momento dello sparo con le frasi pronunciate da Kirk. L’attivista trumpiano, 31 anni, è stato colpito al collo da un singolo proiettile poco dopo che gli era stata posta una domanda durante il suo tour di conferenze universitarie “American Comeback” sulle sparatorie di massa transgender.

“Sai quanti americani transgender sono stati assassini di massa negli ultimi 10 anni?” ha chiesto il partecipante Hunter Kozak.

“Troppi”, aveva Kirk.

“Sapete quanti sparatori di massa ci sono stati in America negli ultimi 10 anni?” Kozak ha proseguito. “Contando o non contando la violenza delle bande?”, ha chiesto Kirk. E in quel momento è partito il colpo mortale.

Secondo fonti federali, il ruolo di Twiggs sarebbe stato determinante nella cattura di Robinson: si sarebbe dimostrata «estrememente collaborativa» e sarebbe stata all’oscuro dei piani del killer dell’influencer e attivista repubblicano. Il giovane, infatti, non è indagato né accusata di alcuna attività criminale in relazione all’attentato.